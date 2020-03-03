بعد الفوز بثلاثية.. مدافع واتفورد يكشف كواليس لقائه مع محمد صلاح

تلقى ليفربول هزيمته الأولى خلال الموسم الجاري، في الدوري الإنجليزي، بثلاثية دون رد، أمام مضيفه واتفورد الذي يواجه خطر الهبوط، يوم السبت الماضي.
وقال بوسيتو مدافع واتفورد الإنجليزي، في تلفزيونية: "لقد قمت بتبديل قميصي مع صلاح، ذهبت له بعد المباراة وفوجئت بتواضعه رغم كل ما وصل إليه".
وأضاف "توقعت أنه لن يستجيب لطلبي بعد الخسارة الكبيرة التي تلقاها فريقه، لكنني ذهبت إلى غرفة تغيير ملابس ليفربول ووجدته شخص رائع للغاية".
وصنع صلاح 43 فرصة للتسجيل خلال آخر 3 سنوات مع ليفربول ، محتلًا المركز الأول أمام كل من روبرتو فيرمينو الذي صنع 32 فرصة، ثم ألكسندر أرنولد بـ 28 فرصة.
وجاء مهاجم ليفربول في المركز الثامن على مستوى لاعبي العالم، في عملية صناعة الفرص بآخر 3 سنوات، فيما احتل الأرجنتيني ليونيل ميسي صدارة الترتيب.
ورغم الهزيمة، يواصل ليفربول سيطرته على صدارة البريميرليج، برصيد 79 نقطة، متفوقًا بفارق 22 نقطة، على أقرب منافسيه مانشستر سيتي حامل اللقب، والذي له جولة مؤجلة.