بعد الفوز بثلاثية.. مدافع واتفورد يكشف كواليس لقائه مع محمد صلاح

تلقى ليفربول هزيمته الأولى خلال الموسم الجاري، في الدوري الإنجليزي، بثلاثية دون رد، أمام مضيفه واتفورد الذي يواجه خطر الهبوط، يوم السبت الماضي.





وقال بوسيتو مدافع واتفورد الإنجليزي، في تلفزيونية: "لقد قمت بتبديل قميصي مع صلاح، ذهبت له بعد المباراة وفوجئت بتواضعه رغم كل ما وصل إليه".



