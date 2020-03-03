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اقتصاد

المركزي المصري: الأسبوع الماضي كان الأسوأ على أسواق الأسهم الدولية

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:34 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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رويترز
 قال البنك المركزي المصري، إن الأسبوع الماضي، كان الأسوأ علي أسواق الأسهم الدولية؛ منذ الأزمة المالية العالمية التي شهدتها البلدان منذ أكثر من 10 سنوات، بسبب المخاوف التي خلفها فيروس كورونا، معتبرا أنه تسبب في تفاقهم الوضع سوءا.

أضاف تقرير التعليق الأسبوعي علي الأسواق العالمي الصادر عن البنك المركزي، أن الأسهم الأمريكية سجلت خسائر خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 11.49% وكانت شركات الطيران والتكنولوجيا والطاقة وكذلك البنوك هي التي تقود الانخفاضات.


كما  انخفض مؤشرا ناسداك المركب لأسهم الشركات التكنولوجية ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 12.36% و10.54% على التوالي. وبقياس شهري، انخفض مؤشر S&P 500نحو 8.4%، ليحقق أسوأ أداء شهري منذ ديسمبر 2018، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 6.38% و10.3% على التوالي وذلك على أساس شهري. أما بالنسبة لمؤشر داو جونز، فقد سجل أكبر انخفاض شهري له منذ فبراير 2009.

 

وسجلت الأسهم في الأسواق الأوروبية أيضًا خسائر كبيرة حيث انخفض مؤشر STOXX 600 بنسبة 12.25% خلال الأسبوع، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكتوبر 2008.  أما على أساس شهري، فقد هبط المؤشر بنحو 8.54%، وهي أعلى خسارة يحققها في شهر، منذ أغسطس 2011.

 

وتراجعت أسهم الأسواق الناشئة أيضًا حيث انخفض مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 7.26%، ووصل إلى أدنى مستوى له منذ 10 أكتوبر 2019، محققًا أكبر انخفاض بقياس أسبوعي منذ عام 2011، نتيجة لنزوح المستثمرين باتجاه الاستثمارات الآمنة (منخفضة المخاطر)على خلفية الخسائر التي سجلتها الأسواق العالمية نتيجة عدم ظهور أية دلالات تشير الى تراجع معدلات انتشار فيروس كورونا وحالة القلق المتزايد من التأثير السلبي له على الاقتصاد العالمي.

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