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أخبار البلد

وزيرة الصحة تحصل على جائزة مهمة.. وقومى المرأة يهنئها

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:50 م
هالة زايد
هالة زايد
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أمل مجدي
تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي و جميع عضواته و أعضائه بخالص التهنئة إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لحصولها على جائزة التميز فى تعزيز التغطية الصحية تقديرا لجهودها فى النهوض بمنظومة الرعاية الصحية فى مصر من من المجلس العربي للاختصاصات الصحية  .

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها وسعادتها لحصول الدكتورة هالة زايد  على جائزة التميز  مثمنة جهود وزارة الصحة بقيادتها فى النهوض بالمنظومة الصحية فى مصر ونجاحها فى تنفيذ المبادرات الرئاسية الصحية بجميع المحافظات ، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح .

يذكر ان الجائزة تمنح لعدد محدود من الشخصیات العامة ذات الجھود الواضحة في المجال الصحي، حیث تم منحھا خلال السنوات الماضية إلى كل من سمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئیس دولة الإمارات حاكم إمارة دبي، وسمو الأمیر الولید بن طلال، والأستاذ عمرو موسى، الأمین العام السابق لجامعة الدول العربیة، وعدد محدود من وزراء الصحة العرب.
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