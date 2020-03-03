AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى يشيد بدور الدولة في تطوير ميدان التحرير.. فيديو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:40 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
البهى عمرو

عرض الإعلامى أحمد موسى، مقطع فيديو قارن فيه بين ميدان التحرير في 2011 وفترة الفوضى والمظاهرات التى كانت تعانى منها مصر، وميدان التحرير فى 2020 وذلك بعد التطوير ووضع المسلة.


وأضاف الإعلامى أحمد موسي، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن موقع "صدى البلد" رصد فيديوهات خلال الأيام الماضية يبرز التطوير الذى يتميز به حاليًا ميدان التحرير.


وأشار الإعلامى أحمد موسى، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بمجهودات كبيرة من أجل إعادة الأمن والأمان إلى مصر.


وأوضح الإعلامى أحمد موسي، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، كانا في زيارة لميدان التحرير لمتابعة أعمال التطوير.


ولفت الإعلامى أحمد موسى، إلى أن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تفقد هو الآخر الأعمال الإنشائية التى تتم فى ميدان التحرير.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأعداء كثيرون.. أحمد موسى: نقل 4 كباش لـ ميدان التحرير يحوله لمزار سياحي

حافظوا على الأثر .. أحمد موسى يوجه رسالة للمواطنين مع تطوير ميدان التحرير.. فيديو

خيل وعجلات حربية.. الآثار: نقل 22 مومياء ملكية من متحف التحرير إلى الحضارة بالفسطاط في هذا الموعد

صدى البلد يرصد أعمال التطوير بميدان التحرير.. فيديووصور

في ليلة رأس السنة.. أحمد موسى يستعرض تطوير ميدان التحرير ..فيديو

شاهد | أحمد موسى يبحث عن محمد علي في ميدان التحرير

ترشيحاتنا

مصر أثبتت حسن النية.. ترامب يتصل هاتفيا بـ السيسي لبحث تطورات ملف سد النهضة

آخرها أثيوبيا.. 7 أمراض غامضة تهدد العالم

بعد حبس حسام حبيب .. قصص مثيرة لـ انفصال النجوم عن مديري أعمالهم

حكم هجر الزوج لفراش زوجته عمدا.. الإفتاء توضح

عمرو نبوءة أولمبياد 2024.. رئيس الاتحاد يتنبأ ببزوغ نجم مصري كفيف في باريس.. تعرف عليه

تصريحات مثيرة لـ محمد صبحي.. هاجم أشرف عبد الباقي وهذا تعليقه على لقب "وزير الأخلاق"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو نبوءة أولمبياد 2024.. رئيس الاتحاد يتنبأ ببزوغ نجم مصري كفيف في باريس.. تعرف عليه

أسعار كيا في السعودية اليوم .. صور

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتشات بانيه دجاج وسلطة طماطم بالزيتون .. والحلو: جلاش ورد