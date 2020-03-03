أحمد موسى يشيد بدور الدولة في تطوير ميدان التحرير.. فيديو

عرض الإعلامى أحمد موسى، مقطع فيديو قارن فيه بين ميدان التحرير في 2011 وفترة الفوضى والمظاهرات التى كانت تعانى منها مصر، وميدان التحرير فى 2020 وذلك بعد التطوير ووضع المسلة.





وأضاف الإعلامى أحمد موسي، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن موقع "صدى البلد" رصد فيديوهات خلال الأيام الماضية يبرز التطوير الذى يتميز به حاليًا ميدان التحرير.





وأشار الإعلامى أحمد موسى، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بمجهودات كبيرة من أجل إعادة الأمن والأمان إلى مصر.





وأوضح الإعلامى أحمد موسي، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، كانا في زيارة لميدان التحرير لمتابعة أعمال التطوير.





ولفت الإعلامى أحمد موسى، إلى أن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تفقد هو الآخر الأعمال الإنشائية التى تتم فى ميدان التحرير.