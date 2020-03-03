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أخبار العالم

بعد فرز 92% من الأصوات.. اليمين الإسرائيلي يخسر مقعدا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:46 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم فرز حوالي 92% من عدد الأصوات المشاركة في الانتخابات التي أجريت بالأمس.

وأوضحت أنه بعد فرز 92.5% من عدد الأصوات، حصلت القائمة العربية على 16 مقعدا، على حساب حزب الليكود الذي تراجع إلى 35 مقعدا.


وباتت كتلة اليمين تحصل على 58 مقعدا متراجعة بمقعد واحد، فيما حصلت كتلة اليسار والوسط على 55 مقعدا، وحصل كاحول لفان على 32 مقعدا، فيما حصل شاس على 10 مقاعد.


وحصل حزب إسرائيل بيتنا على 7 مقاعد، ويهدوت هتوراة على 7 مقاعد، والعمل - جيشر - ميرتس 7 مقاعد، فيما حصل يمينا على 6 مقاعد.

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