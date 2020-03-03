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فن

تستاهل تبقى أحسن من بيومي فؤاد.. أحمد سعد يدعو لشقيقه عمرو أمام الكعبة.. شاهد

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:43 م
أحمد سعد
أحمد سعد
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مصطفى كرم
شارك الفنان احمد سعد جمهورة فيديو جديد من امام الكعبه المكرمة أثناء مناسك العمرة .

وظهر أحمد سعد بالفيديو الذي نشرة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وهو يدعو لأخيه عمرو سعد قائلا "يارب يا عمر يا سعد يروقك ويكرمك ويزيدك من حب الناس ومن النجاح لأنك بجد تستاهل تبقي أحسن من بيومي فؤاد".

ولاقي الفيديو ردود واسعة من متابعية عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "ربنا يتقبل" و "الدعاء جميل ربنا يتقبل" و " عمرة مقبوله".

وطرح أحمد سعد في الفتره الأخيرة فيديو كليب أغنيته الجديدة " مامي كوسا" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، من إخراج أحمد القيعي وإنتاج شركة The basement records

والأغنية من ألحان أحمد سعد وإسلام كنكه وخالد عصام الدين ومن كلمات إسلام كنكة، وحققت الأغنية ٦ ملايين مشاهدة حتى الآن.
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