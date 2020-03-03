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وزير الأوقاف: لا يوجد ربط بين الدين وإصابة كورونا لدول بعينها ..فيديو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:46 م
وزير الاوقاف
وزير الاوقاف
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إبراهيم القادري
طالب الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، باستخدام المنهج العقلي في التفكير وفي فهم النصوص وفي قضايا التجديد الأمور المستجدة والواقع المعاصر الذى يجب أن نعيشه بعقلية تفكر فيه.


وأضاف مختار جمعة خلال حواره في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن اقتحام غير المؤهلين الثقافة الدينية دون أن يجمعوا أدوات الحكم على الشيء ويحاولوا ربط هذه الأمور بالإيمان والإسلام.


وأوضح أنه لا يوجد ربط بين الدين وإصابة كورونا لدول دون أخرى والسبب في هذا الربط هو صدور بعض الفتاوى من بعض مدعي الثقافة الدينية.

وأكد وزير الأوقاف أن الأمراض لا ترتبط إطلاقا بالإيمان أو بالكفر، ولا تجوز الشماتة فيها ولا الحديث عن أنها انتقام من دولة دون الأخرى.

واستكمل مختار جمعة، أن هناك بعض الدول الإسلامية ذات الأغلبية المسلمة حدثت بها كوارث الكونية ولم تحدث في دول ليست إسلامية.
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