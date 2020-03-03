نائب محافظ الفيوم يشهد مباراة دوري مراكز شباب الجمهورية

شهد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على مستوى الجمهورية لدوري مراكز الشباب لكرة القدم، والتي أقيمت على ملعب مركز شباب حنا حبيب بمركز يوسف الصديق، بين فريقي مركز شباب الحسينات التابع لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، ومركز شباب المحسمة التابع لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية.





وانتهت المباراة بفوز فريق مركز شباب المحسمة بأربعة أهداف لثلاثة، وبهذه النتيجة حصل الفريق على المركز الثالث، بحضور مصطفى منصور رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والنائب ربيع أبو لطيعة عضو مجلس النواب، ومديري المراكز الشبابية، وممثلي الأحزاب وحشد من الجماهير.





عقب اللقاء نقل نائب محافظ الفيوم، تهنئة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لمسئولي الفريقين، ثم قام بتسليم الميداليات البرونزية للفريق الفائز.





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ومن جانبه أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، إلى أن دوري مراكز الشباب هذا العام هو النسخة السابعة، ولأول مرة تقام التصفيات النهائية لتحديد المراكز الأولى على ملاعب محافظة الفيوم، لافتًا إلى أن الفريق صاحب المركز الأول يحصل على جائزة مالية قدرها 150 ألف جنيه.





وفي السياق نفسه أوضح رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بأن مباراة تحديد المركزين الأول والثاني ستقام بالإستاد الرياضى بمحافظة الوادي الجديد، فى الخامس عشر من شهر مارس الجاري، بين فريقي مركز شباب فيشا بانا التابع لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، ومركز شباب كفر قشاش التابع لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة.