قصص انفصال النجوم عن مديري أعمالهم.. شيرين عبد الوهاب ومدير أعمالها.. عمرو دياب وهدى الناظر

أعاد خبر حبس حسام حبيب، زوج شيرين عبد الوهاب لمدة عام بسبب اعتدائه على ياسر خليل مدير أعمال زوجته السابقة، ملف انفصال المطربين عن مديرى أعمالهم من جديد وأسباب الانفصال، خاصة أن هناك عشرات الحالات التى تعرض لها الوسط الفنى لهذه الأزمة والغريب أن العديد منهم لم يكشف عن أى أسباب عن هذا الانفصال.

حسام حبيب وياسر خليل أصدرت محكمة القاهرة الجديدة، حكما، بمعاقبة الفنان حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبدالوهاب، بالحبس لمدة عام، في القضية المتهم فيها بالشروع في قتل المنتج ياسر خليل، مدير أعمال زوجته السابق، أمام منزلهما، بعدما أشهر السلاح النارى فى وجهه.

وأكدت شركة أوبرا للمحاماة والاستشارات القانونية، لـ "صدى البلد"، انه تم بالفعل إصدار حكم بحبس حسام حبيب لصالح المنتج ياسر خليل وذلك بعد اتهامه بالشروع فى القتل.

وأوضحت الشركة أن هذا الحكم غير نهائى حيث يحق لـ حسام حبيب أن يستأنف عليه فى المدة القانونية المحددة له، ولكن الحكم بالحبس؛ يؤكد ان حسام حبيب مدان، وأن ياسر خليل بريء.

وقضت المحكمة ببراءة المنتج ياسر خليل، ومعاقبة حسام الدين حبيب، بالحبس لمدة عام، والتعويض بقيمة 10 آلاف جنيه.

استئناف حسام حبيب

حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، جلسة 9 أبريل المقبل لنظر الاستئناف المقدم من الفنان حسام حبيب، على حكم حبسه سنة، فى جنحة ضرب ضد المنتج ياسر خليل.

وكانت محكمة أول درجة أصدرت حكما ابتدائيا بحبس الفنان حسام حبيب، سنة؛ لاتهامه بالتعدى بالضرب على المنتج ياسر جلال.

ونفى مصدر قضائي وجود أى نوع من الأسلحة بالقضية، مؤكدا أنه فى حالة وجود سلاح لدى المتهم؛ ستكون القضية جناية وليست جنحة.

وطبقًا للقانون تشترك جرائم الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة (سواء أكانت عمدية أم غير عمدية) في أنها تتطلب توافر شرطين هما: محل الاعتداء والركن المادي أي السلوك الإجرامي الذي يتحقق به الاعتداء.





تعود الخلافات بين حسام حبيب ومدير أعمال شيرين عبد الوهاب السابق ​ياسر خليل، ​إلى ما بعد زواج حسام من شيرين عبد الوهاب، حيث حدثت الأزمة؛ بعد أن أفصح "حبيب" لها عن ما قاله مدير أعمالها عن أحد الفنانين، وهو ما تسبب في مشكلة بين "خليل" و"حبيب".

خليل بدوره أجرى اتصالا بحسام حبيب، ونشبت مشاجرة بينهما، إلا ان شيرين حاولت ان تمتص الموقف؛ كي لا تتفاقم الأزمة، خاصة أن شقيقها تدخل في الأمر، وانتهت الأزمة بالفعل؛ لتخوف ياسر خليل من أن يخسر عمله الجديد الذي تعاقد عليه لصالح إحدى شركات الإنتاج.

وكانت شيرين قد شعرت بخوف شديد؛ كي لا تدخل وزوجها في أزمة جديدة، حتى تركز على أعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة، ولكن ياسر خليل قرر لاحقا، إقامة دعوى قضائية ضد حسام حبيب، يتهمه فيها بالشروع فى قتله.





عمرو دياب و هدى الناظر

برغم العلاقة القوية بين عمرو دياب و مديرة أعماله هدى الناظر التي تعاونت معه طوال فترة عشر سنوات، إلا أن شهر العسل انتهى بينهما وقرر دياب الانفصال عنها دون أن يبدى أى من الطرفين أسباب الانفصال وهو الأمر الذى يشكل لغزا داخل الوسط الفني.





كارول و نقولا

لم يفاجأ الوسط الفني بانفصال المطربة كارول سماحة عن مدير أعمالها الملحن والموسيقي نقولا نخلة سعادة، الذي بدأت مشوارها الغنائي برفقته منذ ألبومها الأول " تطلع فى " , وكان انفصال نقولا عن كارول سماحة بالاتفاق بينهما دون وجود أى خلافات أو مشاحنات كما ردد البعض، غير أن كارول قررت التغيير لأنها كانت قد وصلت الى مرحلة جديدة فى حياتها وقررت أن تترك الماضى بكل تفاصيله.





كرازون و المجالي

أما المطربة الأردنية ديانا كرازون فقد نشبت حرب شرسة بينها وبين مدير أعمالها ومنتجها السابق محمد المجالي، الذي طالب بمنعها من الغناء في مصر أو حتى الغناء بشكل عام بعد إخلالها بشروط التعاقد معه وطالبها بسداد قيمة الشرط الجزائي وقدره مليون جنيه، لكن مع تدخل نقيب الموسيقيين المصري منير الوسيمي اتفق الطرفان على وقف التجاذب الإعلامي وحل الخلاف بشكل ودي ودفع الشرط الجزائي، إلا أن كرازون ماطلت في سداد قيمة الشرط المتفق عليه فلم يجد المجالي أمامه سوى اللجوء إلى القضاء الأردني، وبدأ أيضًا في شن حرب شرسة من التصريحات ضدها وكشف العديد من أسرارها.





هيفاء وسرور

أما المطربة هيفاء وهبي فكان لها أيضا نصيب وافر من الأزمات مع مدير أعمالها السابق مصطفى سرور، وشن كلاهما حربًا شرسة على مواقع الإنترنت والصحف والمجلات بعد أن أخلّت هيفاء ببنود التعاقد بينها وبين سرور فضلا عن معاملتها غير اللائقة كما صرح بذلك، وهو ما دعا مدير الأعمال إلى شن حرب إعلامية ضدها تمثلت في فضح أساليب تعاملها مع الوسط الفني خاصة الشعراء والملحنين ومتعهدي الحفلات، وفجأة توقف التراشق الإعلامي وحل الصمت بين الطرفين وانتهت الحرب الطاحنة بهدنة واتفاقية سلام بينهما.





إليسا و صليبا

وشهدت الساحة الفنية صراعًا شرسًا أيضا بين المطربة إليسا والملحن والمنتج ومدير أعمالها آنذاك جان صليبا الذي اتهمها بالغرور وبدأ في استنساخ إليسا أخرى وهي "ميليسا" التي تشبهها كثيرًا، وأتى لها بالملحنين وكتاب الأغاني الذين عملوا من قبل مع "إليسا"، ومازال حتى الآن يراهن عليها لإزاحة الأخيرة من ساحتي الشهرة والمجد ويؤكد أنه من أوصلها إليهما.