بسبب مكان النوم والسجائر.. متهم بقتل نجل شقيقه يطعن مسجل خطر داخل حجز قسم الجيزة

شرع المتهم بقتل نجل شقيقه بعد تعذيبه في قتل مسجل خطر داخل حجز قسم شرطة الجيزة بعد خلاف بينهما علي مكان النوم والسجائر، تم نقل المتهم المصاب للمستشفي.

تلقي اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة اخطارا من قسم شرطة الجيزة بوقوع مشاجرة بين محتجزين بحجز القسم وقام علي إثرها أحدهما بالتعدي علي الآخر بسلاح أبيض أصابه بجرح في القدم اليسري، تحفظت قوات القسم علي المتهم وتم نقل المصاب لمستشفي أم المصريين لتلقي العلاج.

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وكشفت تحريات العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة والمقدم عمرو فارق رئيس مباحث قسم الجيزة أن المتهم قتل ابن شقيقه منذ أسبوع بعد تعذيبه بطريقة بشعة داخل شقة بمنطقة المنيب ثم توجه لمحاولة اسعافه بمستشفي قصر العيني وعندما فارق الحياة ألقى بجثته بالشارع بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، وعقب ضبطه تم تحويل المحضر لنيابة حوادث جنوب الجيزة وقررت حبسه علي ذمة التحقيقات وإيداعه بحجز قسم الجيزة مكان ارتكاب الواقعة.

واعترف المتهم أنه قتل نجل شقيقه البالغ من العمر 15 عاما لقيامه سرقة دراجة من أحد جيرانه حيث قام باحتجازه بالشقة وقيده بـ "حبل" وتعدي علیه بالضرب باستخدام "خرطوم بلاستیك" محدثًا ما به من إصابات بدعوى تأدیبه، وأثناء ذلك شعر المجني علیه بحالة إعیاء شدید فقام بالاستعانة بنجل شقیقه الآخر واصطحباه بدراجة بخاریة "ملك والد المجني علیه" في محاولة لإسعافه بمستشفى قصر العیني إلا أنھما فوجئا بوفاته فقاما بالتخلص منه بالشارع، ولاذا بالفرار وذلك لقيام الطفل المجني عليه بسرقة دراجة من أحد جيرانهم.

وعقب حبس المتهم داخل حجز القسم اشتبك مع متهم آخر محجوز علي ذمة قضية مخدرات فشرع في قتله محدثا إصابته بجرح قطعي بالرجل اليسري، تم إحالة المتهم للنيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات عقب انتهاء حبسه في قضية قتل نجل شقيقه.