البنك المركزي: ارتفاع الودائع غير الحكومة لـ3.62 تريليون جنيه ديسمبر الماضي

ارتفعت جملة الودائع غير الحكومية للبنوك لـ 3.622 تريليون جنيه في ديسمبر السابق مقابل 3.6 تريليون جنيه في نوفمبر 2019 بفارق 22 مليار جنيه، ومقارنة بـ 3.543 تريليون جنيه في أكتوبر 2019 بفارق 79 مليار جنيه.





كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول جملة الودائع بالعملة المحلية لـ 2.96 تريليون جنيه في ديسمبر 2019 مقابل 2.901 تريليون جنيه في نوفمبر الماضي ومقارنة بـ 2.9 تريليون جنيه في أكتوبر2019.





وذكر التقرير أن ودائع قطاع الأعمال لـ65.932 مليار جنيه مقابل 63.9 مليار جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 63.51 مليار جنيه في أكتوبر من نفس العام.





وبلغ إجمالي ودائع القطاع الخاص لـ409.511 مليار جنيه مقابل 387.81 مليار جنيه في نوفمبر الماضي ومقارنة بـ384.6 مليار جنيه في أكتوبر من نفس العام.ِ