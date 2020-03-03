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أشرف عبد الباقي بيقدم قلة أدب بمسرح مصر ولا أعترف بفكرة الألقاب.. تصريحات مثيرة لـ محمد صبحي

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:28 م
محمد صبحي
محمد صبحي
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محمد نحلة

يحتفل اليوم الفنان محمد صبحي بعيد ميلاده الـ71، وكان لـصبحي على مدار مشوار عدد من التصريحات الهامة والمثيرة والتى حازت على اهتمام كبير من رواد ونرصد أبرز التصريحات المثيرة له خلال هذا التقرير.


هجوم على مسرح مصر 


هاجم الفنان محمد صبحي أشرف عبد الباقي بسبب " مسرح مصر" وقال له خلال حلوله ضيفا على برنامج "وائل الإبراشي" العام الماضي:" يا أشرف مش عيب تقدم اسكتشات، لكن إحنا مش في قهوة لا مؤاخذة، إحنا بنبني مصير بلد، وأنا كمان ممكن أسمي مسرحي مسرح مصر العربية لكن عيب نقارن اسم مصر بمسرح، الفن اختيار وأنت اخترت أن تقدّم قلة أدب دي حاجة براحتك".


يرد على لقب وزير الأخلاق 


أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفنان محمد صبحى لقب وزير الأخلاق، وعقب على الأمر فى حوار صحفي وقال "لم أغضب من وصفي هكذا، ولكني ضحكت على الواصفين، فمن وصفني بهذا اللقب كان يسعى للتهكم والسخرية مني، وليس للإشادة، ومثل هؤلاء لا يمكن أن يكونوا مؤمنين أن الأخلاق ليست مذهبًا ولكنها سلوك بشري، وهذا اللقب أطلقوه على بعد أن قدّمت 8 أجزاء من (ونيس) رغم أنني أكدت في مقدمة الجزء الأول (ونحن في طريقنا لتربية أبنائنا اكتشفنا أننا بحاجة إلى تربية أنفسنا)".


يعلق على لقب نمبر وان 


علق صبحي على انتشار لقب نمبر وان وقال خلال حلوله ضيفا على أحد البرامج: "رفضت عرضًا بقيمة 50 مليون جنيه لتقديم عمل فني منذ 6 أشهر، وعمري ما سمعت حد من عمالقة الفن زي أم كلثوم وعبد الوهاب وفيروز وعبد الحليم ونجوم الزمن الجميل، ادّعى أنه رقم واحد حتى يوسف وهبي في عصره، كل شخص يقول ما يريد ولم أنزعج من ذلك، ولكن أنا لا أعترف بفكرة الألقاب".


رأيه في الأزمة السكانية 


علق على زيادة عدد السكان وقال: "إننا نريد وعيا حقيقيا في عملية الزيادة السكانية التي تعد أحد أهم معوقات التنمية بمصر، وتوعية المواطنين بطريقة لا تكون مبنية على الترهيب أو الترغيب"، وتابع: "بدون إجبار أو ترغيب أو تهديد".

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