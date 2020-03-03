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حوادث

القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات وبيعها بالمنيا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:27 م
صدى البلد
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ايمن رياض
تمكن ضباط البحث الجنائي  بمديرية أمن المنيا من القبض على تشكيل عصابي يضم 9 أشخاص ارتكبوا العديد من وقائع سرقات السيارات بمختلف مراكز المحافظة وقاموا بتزوير رخص السير لسهولة بيعها. 

تلقى اللواء محمود خليل مدير امن المنيا اخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بتمكن إدارة البحث الجنائي برئاسة العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية من إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة سيارات ماركة شاهين مكون من 9 أشخاص بينهم ميكانيكي سيارات وسمكري حيث يقوم المتهمين بسرقة السيارة الجديدة وقطع الموتور والشاسية منها ووضعها في سيارة قديمة ثم عمل الدهانات اللازمة لها وترخيصها بالتزوير ثم بيعها .

وتبين من فحص أجهزة الأمن أن المتهمين ارتكبوا 6 وقائع سرقات لسيارات من مراكز بني مزار وسمالوط وأبو قرقاص وأن اثنين من المتهمين من أفراد التشكيل  مطلوب ضبطهم في 27 قضية سرقة 

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب وقائع السرقة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.
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