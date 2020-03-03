الأمن العام يضبط 3 أجانب سرقوا محل جواهرجى بالإسكندرية

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط ٣ أجانب قاما بسرقة محل مشغولات ذهبية بالإسكندرية.





البداية عندما تبلغ لقسم سيدي جابر أمن الإسكندرية من مالك محل مصوغات ذهبية ٦٦ سنه كائن بمنطقة كيلوباترا ومُقيم بدائرة القسم أنه حال تواجده داخل المحل ملكه فوجئ بقيام مجهولان "مُلثمان" بالترجل من سيارة "قيادة آخر" توقفت أمام المحل وقاما بكسر الفاترينة الخارجية الخاصة بمحله "بإستخدام 2 مطرقة حديدية" والاستيلاء منها على بعض المشغولات الذهبية (110 غويشة) وهربا مستقلين ذات السيارة والعثور على الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة أمام المحل.





أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قيادات وضباط إدارة البحث الجنائى عن تحديد مرتكبى الواقعة ثلاث جنسية أجنبية .





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم وبحوزة أحدهم (سيارة ملاكى المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) وبحوزة الأخر (مبالغ "ألف دولار , 15 ألف جنيه"سيارة ملاكى ) وبحوزة المتهم الثالث (1300 جنيه) .





بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وقرروا بسابقة اتفاقهم على إرتكاب الواقعة وقيامهم فى سبيل تنفيذ مخططهم الإجرامى باستئجار السيارة المضبوطة بحوزة المتهم الأول لإستخدامها فى إرتكاب الواقعة من معرض لتأجير السيارات وشراء الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "2 مطرقة حديدية" من محل لبيع مستلزمات البناء وقاموا برصد المحل وبتاريخ الواقعة قاموا بالتوجه إلى مكان الواقعة مستقلين السيارة المُشار إليها قيادة المتهم الثاني حيث قاما المتهمان الأول والثالث بكسر الزجاج الخارجى للمحل والاستيلاء على (عدد 110 غويشة ذهبية) وفروا هاربين بذات السيارة .





تم بإرشاد المتهمين ضبط جميع المسروقات عقب تقطيعها لأجزاء تمهيدًا لبيعها.