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رياضة

لمواجهة كورونا أحمد زيزو بكمامة من داخل فندق إقامة الزمالك بتونس ..شاهد

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:22 م
زيزو
زيزو
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مصطفى كرم

شارك أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، جمهوره بصورة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وظهر أحمد سيد زيزو مرتديا كمامة واقية أثناء تواجده بفندق إقامة الفريق بدولة تونس؛ للوقاية من فيروس كورونا.


ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيه عبر إنستجرام، وكان من أبرز التعليقات بين "كلنا ثقة فيكم وهتسجل يا زيزو" و "الصعود يا رجاله" و "ربنا معاكم" و " ربنا يحميكم ويبعد عنكم الأمراض".


وتوجهت بعثة الفريق الأبيض إلى تونس، لمواجهة الترجي التونسي في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا والمقررة إقامتها الجمعة المقبل في استاد رادس.


يذكر أن الزمالك تغلب على فريق الترجي التونسي بثلاثة اهداف مقابل هدف وذلك في لقاء الإياب الذي اقبل م الجمعة الماضية على إستاد القاهرة.

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