الكويت تغلق ميناء الدوحة لمنع الاحتكاك مع طواقم سفن إيران الموبوءة بـ كورونا

أعلن المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية يوسف عبد الله الصباح اليوم الثلاثاء، إغلاق ميناء الدوحة منعا للاحتكاك مع طواقم السفن الخشبية القادمة من إيران كونها مصنفة ضمن الدول الموبوءة، مضيفا أن أمن الكويت وسلامة شعبها خط أحمر.





وتابع:"أصدرنا تعميم إلى كافة الشركات الملاحية والوكلاء الملاحيين وأرسلنا لهم نماذج بالتعهد بخلو طواقم السفن من فيروس كورونا ووزعنا الكمامات من نوع N59 على العاملين في الموانئ و طواقم السفن الراسية في موانئنا".





وتابع أن وزارة الصحة بالتعاون مع أمن الموانئ في وزارة الداخلية، توفر خدماتها الصحية على مدار الساعة لفحص طواقم السفن في منطقة المخطاف خارج الميناء، مؤكدا على إحكام السيطرة على مداخل ومخارج الموانئ التابعة للمؤسسة.





وواصل أن المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الصحة العالمية، أصدرتا تعليمات لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وأن الكويت اتخذت إجراءات تفوق ما هو مطلوب وفق التعليمات بالتعاون مع جميع الجهات.



