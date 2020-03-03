AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكويت تغلق ميناء الدوحة لمنع الاحتكاك مع طواقم سفن إيران الموبوءة بـ كورونا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:19 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلن المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية يوسف عبد الله الصباح اليوم الثلاثاء، إغلاق ميناء الدوحة منعا للاحتكاك مع طواقم السفن الخشبية القادمة من إيران كونها مصنفة ضمن الدول الموبوءة، مضيفا أن أمن الكويت وسلامة شعبها خط أحمر.

وتابع:"أصدرنا تعميم إلى كافة الشركات الملاحية والوكلاء الملاحيين وأرسلنا لهم نماذج بالتعهد بخلو طواقم السفن من فيروس كورونا ووزعنا الكمامات من نوع N59 على العاملين في الموانئ و طواقم السفن الراسية في موانئنا".

وتابع أن وزارة الصحة بالتعاون مع أمن الموانئ في وزارة الداخلية، توفر خدماتها الصحية على مدار الساعة لفحص طواقم السفن في منطقة المخطاف خارج الميناء، مؤكدا على إحكام السيطرة على مداخل ومخارج الموانئ التابعة للمؤسسة.

وواصل أن المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الصحة العالمية، أصدرتا تعليمات لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وأن الكويت اتخذت إجراءات تفوق ما هو مطلوب وفق التعليمات بالتعاون مع جميع الجهات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد وفاة راكبين.. اكتشاف 13 إصابة جديدة بـ كورونا على متن السفينة الموبوءة

الكويت: منع دخول أى فرد أقام فى إيران خلال الأسبوعين الماضيين بسبب كورونا

مصادر: 1200 شخص مازالوا على متن السفينة اليابانية الموبوءة

الكويت تمنع دخول السفن الإيرانية

الكويت تحظر دخول السفن القادمة من العراق بسبب كورونا المستجد

بعد تفشي كورونا.. الكويت تمنع استقبال السفن القادمة من 7 دول

ترشيحاتنا

يورجن كلوب يعلن شروطه لانضمام محمد صلاح إلى منتخب مصر الأولمبي في طوكيو

آخرها أثيوبيا.. 7 أمراض غامضة تهدد العالم

أول صور للمهندس الكندي المصاب بكورونا من داخل غرفة العزل

مصرع شخص وإصابة آخر في انهيار عقار ببولاق أبو العلا

مشيدة بدور مصر في التعامل معه.. الصحة العالمية: كورونا مرتبط جينيا بـ السارس

شاهد.. لقطات تحبس الأنفاس لـ طفلة كادت تسقط من برج سكني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور عمرو موسى وزاهي حواس وحسين فهمي.. افتتاح معرض فاروق حسني

أسعار شيفروليه 2020 في السعودية اليوم .. صور

عمرو نبوءة أولمبياد 2024.. رئيس الاتحاد يتنبأ ببزوغ نجم مصري كفيف في باريس.. تعرف عليه