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تكنولوجيا

"جوجل" و"مايكروسوفت" تلغيان مؤتمرين وتحولهما لحدثين افتراضيين بسبب "كورونا"

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:28 م
صدى البلد
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أ ش أ
ألغت شركتا "جوجل" و"مايكروسوفت" الأمريكيتان، اثنين من كبرى المؤتمرات التقنية خوفا من انتشار فيروس "كورونا" المستجد. 

اتخذت شركة "جوجل" قرارا بإلغاء مؤتمرها القادم "كلاويد نيكست" الذي كان مقررا عقده مدينة سان فرانسيسكو خلال الفترة من 6-8 إبريل المقبل؛ فيما ألغت "مايكروسوفت" مؤتمرها "قمة إم في بي" الذي كان مقررا عقده في سياتل خلال الفترة من 16 -20 مارس الجاري، بسبب مخاوف تتعلق بانتشار فيروس "كورونا" المستجد الذي يجتاح العالم حاليا.

وقالت شركة "جوجل" إنها ستحول مؤتمرها "كلاويد نيكست" – وهو اجتماع يركز على الشركات مخصص لباقتها السحابية "جي سوت" وغيرها من أدوات الحوسبة السحابية – إلى أول "مؤتمر رقمي" يتضمن كلمات ومداخلات للمشاركين إلى جانب جلسات للتعليم التفاعلي وجلسات تساؤلات يجيب عنها الخبراء. 

وتخطط "مايكروسوفت" إلى القيام بالشيء ذاته مع مؤتمرها "قمة إم في بي" المعني بشبكات الاتصالات والمخصص لـ"برنامج المحترفين الأكثر قيمة" الذي سيتحول إلى "مؤتمر افتراضي".
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