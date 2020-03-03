"فيسبوك" تنسحب من مؤتمر "إس إكس إس دبليو" بسبب مخاوف انتشار "كورونا"

قررت شركة "فيسبوك" الأمريكية، عملاق شبكات التواصل الاجتماعي، الانسحاب من المشاركة في مؤتمر "إس إكس إس دابليو" القادم المقرر عقده في مدينة أوستين بولاية تكساس الأمريكية، بسبب مخاوفها من انتشار فيروس "كورونا" المستجد الذي يجتاح العالم حاليا.





وقالت الشركة – في بيان نشرته مجلة "بيزنيس إنسايدر" الاقتصادية – إنه بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا، لن تشارك شركتنا أو موظفينا في مؤتمر (إس إكس إس دابليو) في نسخته هذا العام".





كانت شركة "تويتر" أعلنت هي الأخرى انسحابها من المؤتمر للسبب ذاته، على الرغم من إعلان القائمين على المؤتمر المضي في عقده كما خطط له.





واتخذت "فيسبوك" على مدار الأسابيع القليلة الماضية، عددا من الإجراءات استجابة لانتشار فيروس "كورونا" المستجد الذي يجتاح العالم حاليا.

وأكدت الشركة أنها ستقيد الزيارات الاجتماعية لمكاتبها، وستعقد مقابلات التوظيف بشكل أساسي عبر أدوات مؤتمرات الفيديو. وألغت "فيسبوك" الأسبوع الماضي الجزء الخاص بالمشاركة المباشرة في مؤتمرها "مطوري إف 8" الذي سيعقد خلال الفترة من 3-6 مايو المقبل. كما ألغت الشركة مؤتمرا عالميا حول التسويق كان من المقرر عقده في 14 فبراير الماضي.





يشار إلى أن شركتي "جوجل" و"مايكروسوفت" الأمريكيتين، أعلنتا إلغاء اثنين من كبرى المؤتمرات التقنية خوفا من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.





وكان القلق من انتشار فيروس المستجد انتشر انتشارا واسعا داخل قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات؛ حيث تم إلغاء أو تأجيل إقامة عدد من الفعاليات والمؤتمرات التقنية مثل المؤتمر الدولي للأجهزة المحمولة ومؤتمر مطوري فيسبوك ومؤتمر مطوري الألعاب الرقمية بسبب مخاوف من الفيروس.





وأصيب أكثر من 92 ألف شخص حول العالم بفيروس "كوفيد 19"، مع إعلان حالات إصابة مؤكدة به في أكثر من 70 بلدا حول العالم، إلى جانب مقتل أكثر من 3آلاف شخص بسببه.







