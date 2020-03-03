مختار جمعة: الإفتاء في قضايا الشأن العام لا تجوز إلا من الجهات المختصة.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، إن الفتوى تقتصر على المؤسسات الدينية الرسمية بناء على المؤسسات الصحية الرسمية بخصوص فيروس كورونا.









وأضاف مختار جمعة خلال حوارة في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن الإفتاء في قضايا الشأن العام لا يجوز إلا من الجهات المختصة وسنقوم بحسم أمر بعض مثيرى الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.









أوضح مختار جمعة ، أن أهل الذكر هم اهل الاختصاص في كل شيء الأطباء في الطب والمهندس في الأمور الهندسية ولا يجوز أخذ المعلومات الطبية من الدعاة والعكس.









وتابع مختار جمعة ، أن تعلم الطب لا يقل أهمية عن التفسير وعن تعلم الفقه والعبرة بالنية وتوظيف ما حصلته من علم في خدمة الدين والبلاد.









واستكمل مختار جمعة، أن تعلم العلم يكون أنفع وأشد ثوابا عندما يقوم بخدمة المجتمع.