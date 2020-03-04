بدون مسكنات .. نوع من الزيوت يقضي على الصداع في ثوان معدودة

يعد الصداع من أكثر الأعراض اليومية المزعجة، وأسباب الصداع النصفي غير مفهومة جيدا من قبل الأطباء وتعد أبرز أسباب الصداع النصفي العوامل الوراثية ومشاكل الأوعية الدموية .
وتوجد أكثر من طريقة لـ علاج الصداع المتكرر، حيث يعتمد ذلك على السبب الأساسي لـ الصداع، وهناك عدة طرق يمكن تطبيقها بجانب الأدوية، وخصوصا التدليك الذي يساعد في الاسترخاء وتقليل التوتر في العضلات.
على الجانب الآخر، ووفقًا لموقع "healthline" تساعد بعض العلاجات الطبيعية على التخلص من الصداع النصفى مثل استنشاق زيت اللافندر لمدة 15 دقيقة فهو يحفز الدماغ على التخلص من الآلام بشكل تدريجى و يعد التدليك حلا فعالا للتخلص من الصداع النصفى.