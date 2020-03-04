بدون مسكنات .. نوع من الزيوت يقضي على الصداع في ثوان معدودة

وتوجد أكثر من طريقة لـ علاج الصداع المتكرر، حيث يعتمد ذلك على السبب الأساسي لـ الصداع، وهناك

عدة طرق يمكن تطبيقها بجانب الأدوية، وخصوصا

التدليك الذي يساعد في الاسترخاء وتقليل التوتر في العضلات

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