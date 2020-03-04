الهندسة الزراعية بالأزهر تنظم مؤتمرها الدولي الأول حول التنمية المستدامة

تنطلق اليوم الأربعاء فعاليات المؤتمر الدولي الأول الذي تنظمه كلية الهندسة الزراعية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، تحت عنوان "الهندسة الزراعية والتنمية الشاملة المستدامة"، وذلك بالتعاون مع سيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.





وقال الدكتور سمير حافظ، عميد الكلية رئيس المؤتمر، إن فعاليات المؤتمر الدولي الأول لكلية الهندسة الزراعية جامعة الأزهر والثالث والعشرون للجمعية المصرية للهندسة الزراعية، يقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر.





وأوضح أن محاور المؤتمر تشمل عدة موضوعات مهمة، تشمل الجديد والحديث في مجالات هندسة الآلات والقوى الزراعية، وأحدث المستجدات في مجال هندسة الري والصرف الزراعي، إضافة إلى تناول الجديد والحديث في مجال هندسة التصنيع الغذائي، وأحدث ما وصل إليه العلم في مجال هندسة المنشآت والتحكم البيئي، بهدف القضاء على مشاكل التلوث البيئي في مصر والوطن العربي.





كما يتناول المؤتمر موضوع الطاقة المتجددة وتطبيقاتها في الهندسة الزراعية، بجانب الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الهندسة الزراعية.





وأضاف عميد كلية الهندسة الزراعية ورئيس المؤتمر أنه سيقام على هامش المؤتمر معرض متخصص في الهندسة الزراعية، يتم فيه عرض الإنتاج المتميز للباحثين، للإسهام في حل المشكلات والتحديات التي تواجه مجال الزراعة، بداية من استخدام الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة والأجهزة والآلات الزراعية بمختلف أنواعها وأحجامها.



