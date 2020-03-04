فتح باب الترشح لعمادة كلية التجارة جامعة طنطا .. اليوم

أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة عميد كلية التجارة أمام الأساتذة العاملين بالكلية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء 4 مارس 2020 وحتى الساعة الثالثة عصر يوم الأربعاء الموافق 11 مارس.





وأوضح "سبع" أنه وفقًا للجدول الزمني تم تخصيص الفترة من يوم الخميس 12 مارس 2020 حتى الأحد 15 مارس لفحص الأوراق من الناحية القانونية وإعلان القائمة المبدئية للمتقدمين، على أن تبدأ اللجنة في تلقي الطعون اعتبارًا من الاثنين 16 مارس حتى الأربعاء 18 مارس ليتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الأربعاء 18 من الشهر ذاته، في حين يتم فحص الملفات والمقابلات وتسليم التقرير النهائي يوم السبت 21 مارس 2020.





وأضاف رئيس الجامعة أن من أساسيات شروط التقدم لشغل المنصب أن يكون المتقدم أستاذًا عاملًا بالكلية في تاريخ التقدم للترشيح، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة، وألا يكون متوليًا أي منصب حزبي وقت التقدم للترشيح وطيلة مدة توليه المنصب.



