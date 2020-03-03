القوى العاملة: تم وضع المصري المصاب بكورونا بإيطاليا تحت الإقامة الجبرية..فيديو

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مكتب الوزارة استطاع أن يتواصل مع الجهات الإيطالية والاطمئنان على حالة المصري المصاب ب فيروس كورونا بإيطاليا، حيث تم وضعه تحت الإقامة الجبرية لمدة 14 يوما لكي يكون هناك اطمئنان عليه وخوفا من انتقال الفيروس لشخص آخر.





وأضاف سعفان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام عبر فضائية ten، أن الجانب الطبي الأيطالي يتابع الحالة بشكل يومي، مشيرا إلى أن المصري بتواجد بمنزله والجهات الإيطالية تلزم المواطنين بالتواجد في منزلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.





وتابع وزير القوى العاملة أنه نصح العاملين المتواجدين فى الدول التي بها المرض بالبعد عن أي تجمعات، وأن يكون هناك توعية مباشرة من خلال مديريات القوى العاملة مع المسئولين في الشركات بحيث أنه يكون هناك حظر كامل لجميع التجمعات.



