وزيرة الصحة: تحاليل 1832 حالة مشتبه في إصابتها بكورونا فى مصر سلبية.. فيديو

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إجراء تحاليل لـ 1832 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"بمصر، بداية من شهر يناير الماضي وحتي اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن جميعها جاءت سلبية، ماعدا حالتي الشخصين الأجنبيين وتم الإعلان عنهما مسبقًا.





وأوضحت وزيرة الصحة والسكان أنه لم يثبت إيجابية أي حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى الآن سوى حالتين، الأولى لشخص أجنبي كان حامل للفيروس، وتلقى رعاية طبية فائقة، وتم إجراء تحليل الـ "pcr" له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية أخرها بعد قضائه ١٤ يومًا داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، وغادر الحجر الصحي.





وأضافت "زايد" أن الحالة الثانية لشخص أجنبي تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضي، وتم عزله على الفور بمستشفى العزل المخصص لذلك، مشيرةً إلى أنه يتلقى الرعاية الطبية، وحالته مستقرة، موضحة أنه تم حصر المخالطين له وإجراء التحاليل اللازمة لـ 7 منهم وجاءت نتائجها سلبية للفيروس، وتم واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية حيالهم.





وتابعت أنه تم عمل حجر صحي لجميع العاملين بمقر العمل كإجراء احترازي، وتزويده بـ 3عيادات للمسح الطبي، و 6 سيارات إسعاف مجهزة منها 3 سيارات ذاتية التعقيم، كما تم تنظيم 4 ندوات لزيادة الوعي بسبل الوقاية ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، بالإضافة إلى عقد 2 دورة تدريبية للفريق المختص بمتابعة إجراءات الوقاية داخل مقر العمل، مؤكدة عدم الاشتباه في أي حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من المخالطين للشخص الأجنبي.





وكشفت وزيرة الصحة والسكان عن إجراء التحاليل اللازمة لـ 12 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، اليوم، لأشخاص مصريين وأجانب بمستشفيات الحميات بمختلف محافظات الجمهورية، وجاءت النتائج جميعها سلبية،





ولفتت "زايد" إلى أنه تم إجراء تحاليل لـ 32 حالة قادمة من العمرة مشتبه في إصابتها بالفيروس، وجاءت نتائجها جميعها سلبية.





وأكدت وزيرة الصحة والسكان مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ماتم الإعلان عنه، مشيرًة إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



