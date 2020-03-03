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ديني

وزير الأوقاف: لن نسمح لإمام بتمثيل مصر في الخارج ما لم يكن مؤهلا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:03 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن اختبارات الأئمة بشأن لاختيار أصحاب الدعوات الخاصة ، يهدف إلى الحفاظ على صورة عالم الدين الذي يمثل مصر بالخارج بما يليق بمكانة مصر وريادتها الدينية ، مشددا أن الوزارة لن تسمح لأحد على الإطلاق لتمثيل الأوقاف في الخارج أو السفر بناء على خطاب منها ما لم يكن المرشح  للسفر مؤهلا علميا لتمثيل بلده تمثيلا مشرفا .

وأضاف وزير الأوقاف في تصريح له أن الاختبارات ستكون تحريرية وشفوية لتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية وبخاصة في مجال الخطاب الديني , مع التأكيد أنها لن تسمح لغير المتميزين لتمثيلها أو السفر باسمها في أي شأن يخص الخطاب الديني لا إيفادًا ولا دعوات خاصة ، نظرًا لأن المهمة شديدة الخصوصية , ومن يتحدث فيها سيكون لسان حال بلده ومؤسسته التي ينتمي إليها .

من ناحية أخرى تقيم وزارة الأوقاف بالتعاون مع الأزهر الشريف (14400) ملتقى فكرى ، في شهر رمضان المبارك 1441هـ – 2020م ، بهدف بيان يسر وسماحة الإسلام ، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية ، وترسيخ أسس التعايش السلمى بين الناس جميعا، وذلك فى (١٢٠٠) مسجد من المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية ، بواقع ثلاثة لقاءات أسبوعية ، يحاضر فيها أئمة الأوقاف ، ووعاظ الأزهر ، ونخبة من أساتذة الجامعة ، وستركز هذه اللقاءات على القيم الإيمانية ، والأخلاقية ، والإنسانية التي تتناسب وأجواء هذا الشهر الفضيل.
 
 وقالت وزارة الاوقاف،  يأتي ذلك برعاية كريمة من الإمام الأكبرالدكتور  أحمد الطيب ، و الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وفى إطار التعاون المثمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ، واستمرارًا لفاعليات الملتقيات الفكرية التي أقيمت في شهر رمضان المبارك من العام الماضي .



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