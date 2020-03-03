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وزير الأوقاف: الإرهاب ليس أقل خطورة من الفيروسات.. فيديو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:09 م
وزير الاوقاف
وزير الاوقاف
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إبراهيم القادري
قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إنه عرض تجربة مصر في مواجهة التطرف بمؤتمر جنيف في الأمم المتحدة. وأكد على تجاوز مصر لمصطلحات الأقلية والأغلبية والوصول إلى المواطنة المتكافئة.


وأضاف مختار جمعة خلال حواره في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناه المحور ، أنه ليس هناك إرهاب مشروع كما يقول البعض والدفاع عن النفس لا ينطوي تحت مصطلح إرهاب حتى لا يختلط الأمر على أحد.


وأوضح أن التوافق العالمي لإنهاء النزاعات والخلافات في جميع دول العالم هو عقد المواطنة في بناء الدولة الحديثة.


وتابع مختار جمعة، أن مصر لديها نموذج فريد في التعامل مع الأديان المختلفة من خلال دمج الداعية مع الراهبة في قضية الوطن وهذا يعمق اللحمة الوطنية.


واستكمل الوزير أنه رفع توصية للأمم المتحدة خلال مؤتمر جنيف بتجريم الإرهاب والدول الراعية له وبالأخص الإرهاب الإلكتروني، إذ أن الإرهاب لا يقل خطورة عن الفيروسات والأوبئة المنتشرة في العالم لانه أصبح عابرا للقارات .


وأشار الي أن مصر تمتلك أفضل برنامج تدريب أئمة في العالم كمًا وكيفًا بما يتماشى مع خطة تجديد الخطاب الديني والتحول من مبدأ التلقين إلى أن العلم تفسير.
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