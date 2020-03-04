AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الأحد.. مفوضو الدستورية تنظر بطلان مواد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:01 ص
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
Advertisements
محمد زهير
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الأحد المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة "أ" من المادة 14 و المادة 40 من القانون 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 76 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادتين 14 / أ و 40 / أ من القانون 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، لمخالفتها لأحكام المواد 2 و 7/1 و 8 و 27 و 35 و 38 و 41 و 53 و 94 و 97 و 101 من دستور 2014 وما يترتب على ذلك من آثار ، أهمها انطباق نتائج الدعوى الدستورية الماثلة على الدعاوى المنظورة أمام دوائر محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وهي : الدعوى رقم 1336 لسنة 2019 المنظورة أمام الدائرة 17 مدني كلي عن عقد الوحدة رقم - PCB / 13A - G/G03 - والدعوى رقم 1337 لسنة 2019 المنظورة أمام الدائرة 19 مدني كلي عن عقد الوحدة - PCD / 9 - G / G01 ، الدعوى رقم 1338 لسنة 2019 المنظورة أمام الدائرة 18 مدني كلي عن عقد الوحدة - PCD /9 - G / G02 - الدعوى رقم 1340 لسنة 2019 المنظورة أمام الدائرة 3 مدني كلي عن عقد الوحدة - 203 / 2 - PCD / 9 - اتفاقا ووحدة الخصوم والموضوع والسبب.

وتنص المادة 14 من القانون على أن "مجلس إدارة البنك المركزى هوالسلطة المختصة بتحقيق أهداف البنك ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها وله فى سبيل ذلك جميع الصلاحيات ، وعلى الأخص ما يأتى..

(أ)تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التى يمكن اتباعها وإجراءات تنفيذها ، وتحديد أسعار الائتمان والخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يجريها البنك المركزى ، حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر ، وتحديد القواعد التى تتبع فى تقييم الأصول التى تقابل أوراق النقد المصرى .

(ب) وضع المعايير والضوابط الرقابية التى تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ، وتقييم الجهود التى تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذى تقدمه البنوك ، والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية .

(ج) اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التى يعدها البنك عن مركزه المالى ونتائج أعماله .

(د) اعتماد الهيكل التنظيمى للبنك . ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فنى ومالى وادارى يصدر بإنشائها قرار من المحافظ بناء علـى ما يقرره مجلس الإدارة ، ويحدد النظام الأساسى هذه الوحدات وطبيعتها ونطاق أغراضها .

(هـ) إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المالية والإدارية والفنية ، ولائحة المزايدات والمناقصات ، ولائحة العاملين بالبنك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .وتنص المادة 40 من القانون على أنه "كل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التى يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر .وفى جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. الحكم فى دعوى الاستمرار فى عدم دستورية تعويض من استولت الحكومة على أرضه

اليوم.. الحكم فى دعوى بطلان قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية

قطار المحاكم اليوم.. معارضة سمية الخشاب على حبسها في قضية شيك .. الحكم في دعوى دستورية عقوبات المتهربين من الضريبة

قرارات جديدة للمحكمة الدستورية.. تأجيل جهة الاختصاص نظر دعاوى القيد بنقابة المحامين.. وقرار في عدم دستورية شروط القبول لنظام الدراسة بأكاديمية الشرطة.. وإرجاء دعوى بطلان تضامن الجمعية التموينية

مارس شهر الأحكام في المحكمة الدستورية .. الحكم في دعاوى بطلان إنشاء محاكم الأسرة و بطلان قانون رسوم التموين لجلسة 7 مارس

الرقابة المالية تستعد بحزمة قرارات لإخضاع التمويل الاستهلاكي لولايتها

ترشيحاتنا

بدون تكلفة.. أنواع مهملة من الفواكه والخضراوات تعمل على تقوية الأعصاب

مصر أثبتت حسن النية.. ترامب يتصل هاتفيا بـ السيسي لبحث تطورات ملف سد النهضة

عاجل.. بعثة الزمالك تخضع للحجر الصحي بتونس

الواجب فعله مع الميت قبل الدفن .. وطريقة الغسل الشرعية

بالأرقام.. حسن شاكوش يطيح بمحمد رمضان بعد طرح «عود البطل»

تقليل الفصل الدراسي الثاني بالجامعات بسبب كورونا.. التعليم ترد.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور من كواليس مسلسل الاختيار لـ أمير كرارة.. شاهد

أسعار تويوتا toyota في السعودية اليوم .. صور

بحضور عمرو موسى وزاهي حواس وحسين فهمي.. افتتاح معرض فاروق حسني