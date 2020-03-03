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أخبار العالم

بعد شائعات إصابته بـ كورونا.. الفاتيكان يكشف حالة البابا فرنسيس الصحية

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:46 م
صدى البلد
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رشا عبد الخالق
بعد انتشار شائعات حول إصابته بفيروس كورونا، أعلن الفاتيكان، مساء اليوم الثلاثاء، أن البابا فرانسيس بابا الفاتيكان يعانى من نزلة برد، ولم تظهر عليه أي أعراض أخرى، بعد أن قال تقرير إنه أجرى اختبارا حول إصابته بـ كورونا إلا أن النتائج جاءت سلبية. 

وذكرت صحيفة "ميساجيرو" الإيطالية أن البابا فرانسيس - 83 عاما- الذي ألغى مشاركته في مناسبات منذ يوم الأربعاء الماضي، أجرى اختبارا حول إصابته بـ كورونا كإجراء وقائي. 

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ودون الإشارة إلى هذا التقرير، قال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، في بيان، إنه تم إصابة تشخيص البابا بالبرد، دون أعراض يمكن أن تعزى إلى أمراض أخرى. 

وبدت أعراض التعب على البابا يوم الأربعاء الماضي حيث كان مصابا بزكام وسعال، لم يحضر قداسا في كاتدرائية القديس يوحنا اللاتراني، صباح الخميس الماضي. 

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