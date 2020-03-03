تشيلسي ضد ليفربول .. ويليان يسجل الهدف الأول بعد مرور 13 دقيقة

سجل فريق تشيلسي الهدف الأول في شباك ضيفه ليفربول بعد مرور 13 دقيقة، في المباراة التي تجمعت الفريقين على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.





وجاءت الدقيقة 13 بالهدف الأول لتشيلسي عن طريق ويليان الذي حصل على الكرة بعد خطأ من فابينو، ليصوب كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لترتطم في جسد أدريان وتدخل شباك ليفربول.





وظهرت الخطورة الأولى بعد مرور ثلاث دقائق فقط، بعدما حول مينامينو كرة عرضية إلى ماني ليتسلمها داخل منطقة الجزاء قبل أن يصوبها أرضية بين يدي كيبا.





ويتواجد المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول خلال اللقاء، ليحل الياباني تاكومي مينامينو بدلًا منه في القوام الأساسي.





ويستهدف ليفربول، استعادة ثقته على الصعيد المحلي، ومواصلة سعيه للحفاظ على حظوظه، في التتويج بلقبي البريميرليج، وكأس الاتحاد.





وتلقى ليفربول هزيمته الأولى خلال الموسم الجاري، في الدوري الإنجليزي، بثلاثية دون رد، أمام مضيفه واتفورد الذي يواجه خطر الهبوط، يوم السبت الماضي.





ورغم الهزيمة، يواصل ليفربول سيطرته على صدارة البريميرليج، برصيد 79 نقطة، متفوقًا بفارق 22 نقطة، على أقرب منافسيه مانشستر سيتي حامل اللقب، والذي له جولة مؤجلة.