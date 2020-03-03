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برلمان

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشارك في حوار الأديان بالأمم المتحدة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:10 م
تنسيقية شباب الاحزاب
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين
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أحمد أيمن
شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حوار الأديان الذى أقيم في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك و قد ألقى عضو التنسيقية محمود فيصل كلمة عبر فيها عن شكره للطائفة الإنجيلية المصرية برئاسة الدكتور أندريه زكي و للوفد المصري برئاسة السيد الشريف وكيل مجلس النواب و نقيب الأشراف.

وقال محمود فيصل عن تجانس الشعب المصري ككتلة واحدة و أن الحالة المصرية يجب أن تكون نموذجا استرشاديا للمجتمعات المختلفة وتطرق عضو التنسيقية الى الطقوس المصرية التى تنفرد بها عن غيرها و يتشارك فيها المصريين جميعا و ضرب مثالا بمائدة الرحمن في شهر رمضان ففي وقت الإفطار يتشارك الجميع الطعام في شوارع مصر دون الاعتبار لدين أو صفة. بالمصريون حالة مصرية فريدة تغلب أي دين او تعصب.

وأكد "فيصل"،  أن أهم التحديات التى تواجهنا هى التطرف الفكري و انتشار الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي و قد أشاد جميع الحضور في كلماتهم بتعبيرات عضو التنسيقية و طلب رؤساء الكنائس أن يزوروا مصر في شهر رمضان ومشاركة المصريين موائد الرحمن ووعدوا بأن ينقلوا التجربة المصرية في أحاديثهم لأعضاء كنائسهم.
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