تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشارك في حوار الأديان بالأمم المتحدة

شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حوار الأديان الذى أقيم في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك و قد ألقى عضو التنسيقية محمود فيصل كلمة عبر فيها عن شكره للطائفة الإنجيلية المصرية برئاسة الدكتور أندريه زكي و للوفد المصري برئاسة السيد الشريف وكيل مجلس النواب و نقيب الأشراف .





وقال محمود فيصل عن تجانس الشعب المصري ككتلة واحدة و أن الحالة المصرية يجب أن تكون نموذجا استرشاديا للمجتمعات المختلفة وتطرق عضو التنسيقية الى الطقوس المصرية التى تنفرد بها عن غيرها و يتشارك فيها المصريين جميعا و ضرب مثالا بمائدة الرحمن في شهر رمضان ففي وقت الإفطار يتشارك الجميع الطعام في شوارع مصر دون الاعتبار لدين أو صفة. بالمصريون حالة مصرية فريدة تغلب أي دين او تعصب.



