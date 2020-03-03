جامعة عين شمس ترفع شعار "لا للتدخين" وغرامات مالية لمن يخالف

أصدر الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس ، قرارا بحظر التدخين نهائيا داخل الكلية.





وقال عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، إنه يحظر على العاملين والطلاب بالكلية التدخين نهائيا داخل الكلية.













وأضاف عميد كلية تجارة عين شمس: "على أفراد الأمن الإداري بالكلية الالتزام بضبط حالات التدخين داخل الكلية.









وشدد عميد كلية التجارة جامعة عين شمس ، على أن من سيخالف هذه التعليمات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.





ومن جانبة قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة بجامعة عين شمس ان القرار صدر منذ فترة ولا يقتصر علي كلية تجارة فقط انما علي كافة الجامعات المصرية منوها انه يمكن التدخين في الاماكن ذات التهوية الجيدة وليس داخل الكلية ومن سيخالف هذه التعليمات سوف يعرض نفسه الي المساءلة الفانونية قائلا"اتمني حظر التدخين داخل وجارج المبني "





وقال الدكتور ضياء خليل عميد كلية هندسة جامعة عين شمس ان القرار يهدف الي حماية وسلامة وصحة العاملين والحفاظ علي الممتلكات والبيئة وتوفير بيئة عمل صحية ونظيفة وتعزيز مفهموم جاذبية بيئة الدراسة ومن سيخالف هذه التعليمات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وسوف يدفع غرامة مالية وقدرها ١٠٠جنية





وأشار الي ان قرار حظر التدخين حدد مواصفات المساحة اللازمة للتدخين في أسوار الجامعة تحت عدد مر التقاط أهما تكون بعيدة عن جميع المكاتب بنسبة كبيرة وان تكون في الهواء الطلق وان يتم توفير وسائل السلامة بها وان تكون مفتوحة من الجوانب اي دون حواجز.









وسبق أن صدر قرار رسمي من رئيس الجمهورية بالقانون رقم 52 لسنة 1981 وتعديلاته، بشأن حظر التدخين نهائيا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها.