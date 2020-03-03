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تقليل الفصل الدراسي الثاني بالجامعات بسبب كورونا.. التعليم ترد.. فيديو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:16 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن  الجامعات المصرية بدأت مبكرا  في الاستعدادات والإجراءات الاحترازية للتوعية بمخاطر فيروس كورونا.

وأضاف عادل عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أنه تم نشر المطبوعات على كافة الجماعات للتوعية وبدأنا في إجراء سلسلة من الندوات للوقاية من فيروس كورونا والتوعية .

وتابع عادل عبد الغفار: "التركيز على إجراءات النظافة العامة، ونتابع وحدة الترصد الوبائي في كافة المستشفيات الجامعة التي يبلغ عددها 113 مستشفى على مستوى الجمهورية".

ونفى عادل عبد الغفار ما تردد حول اختصار الفصل الدراسي الثاني وهذا أمر لم ولن يحدث، ونلتزم بالخريطة الزمنية المقررة ".

وأكمل عادل عبد الغفار: "نسير بانتظام في خطة الدراسة كما هي ولا تأجيل للدراسة أو اختصارها". 

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