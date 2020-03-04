تجديد حبس عاطل بتهمة الإتجار في المخدرات بشبرا

قرّر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الجلاء اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة وحيازته كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل ترويجها بلغت 6 كيلو جرامات.





كانت البداية عندما تمكنت ضباط مباحث شرطة النقل والمواصلات بالاشتباه في عاطل بدات عليه ملامح الريبة والقلقل، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الحشيش بلغت "6 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، ومبالغ مالية وهاتفين محمول"، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة، بقصد الاتجار والمبالغ المالية متحصلات نشاطه الإجرامي غير المشروع، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.





ويأتي ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بشأن مكافحة الجريمة في شتى صورها منعًا وكشفًا وبصفة خاصة جرائم حيازة المواد المخدرة وضبط حائزيها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.