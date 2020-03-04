أرملة عجوز تناشد أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في تكاليف العلاج

قالت سيدة عجوز تدعى "خضرة"، أرملة، وتبلغ من العمر 80 عامًا، إنها لا تعرف من أوجه الحياة غير الشقاء.





وأوضحت- في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "كبرت في العمر، وأعيش وحدي، ولا أحد يعولني، ولا أملك غير معاشي الذي لا يكفي أيامًا قليلة من الشهر".

وأضافت: أنا مريضة بالسكر والضغط والقلب، وأعجز عن شراء العلاج ودفع الإيجار، معاشي كله 350 جنيهًا، ما أتمناه أن أشتري علاجي.





وللتواصل مع الحالة : ٠١٢٨٣٢٢٧٥٤٩

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360