أرملة عجوز تناشد أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في تكاليف العلاج

قالت سيدة عجوز تدعى "خضرة"، أرملة، وتبلغ من العمر 80 عامًا، إنها لا تعرف من أوجه الحياة غير الشقاء.
وأوضحت- في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "كبرت في العمر، وأعيش وحدي، ولا أحد يعولني، ولا أملك غير معاشي الذي لا يكفي أيامًا قليلة من الشهر".
وأضافت: أنا مريضة بالسكر
والضغط والقلب، وأعجز عن شراء العلاج ودفع الإيجار، معاشي كله 350 جنيهًا، ما
أتمناه أن أشتري علاجي.
وللتواصل مع الحالة : ٠١٢٨٣٢٢٧٥٤٩
ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء
والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال
رقم الواتس آب 01006735360