مواطن بالدقهلية يستغيث من توقف بطاقة التموين

استغاث المواطن عبد الباسط محمود السيد عطا الله، من سكان كفر الأطرش شربين – محافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف صرف المقررات التموينية بسبب زيادة استهلاك الكهرباء، مؤكدا أن حساب الكهرباء موقوف للمحاسبة بالزيادة.

وقال فى رسالته: "رقم حسابي هو مراقبة 59 منطقة 18 يومية 5 حساب 500 فرعي 9 ورقم بطاقة التموين 112002128742 وبطاقة الرقم القومي 25305111201234".

وأضاف: "أعول أسرة في مراحل التعليم المختلفة حتى الجامعة وبنات يتم تجهيزها للزواج، أنا في احتياج لتوفير قيمة الحصة التموينية".

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360