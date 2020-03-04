الجماهير الحمراء تدعم لاعبي الفريق قبل لقاء صن داونز بـ هاشتاج #الوعد_يا_رجال_الأهلي

دشَّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الوعد_يا_رجال_الأهلي لمساندة المارد الاحمر في مباراته القادمه ضدد فريق فريق صن داونز في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا والتي ستقام السبت القادم في جنوب أفريقيا.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:





‏الهدوء ثم الهدوء ثم التركيز، مباراة صعبة في أجواء صعبة يديرها حكم غير عادل، لكن نثق بكم وبقدرتكم على الصعود.. هدوء هدوء هدوء

‎#الوعد_يارجال_الاهلي





‏باذن الله مباراة السبت، مباراة الوعد، تأكيدًا على أحقيتنا في الصعود، كل الثقة والدعم لرجال الأهلي، جمهوركم ينتظر مباراة كبيرة في بريتوريا تليق بالأهلي وبكم وبنا، مباراة تقولون فيها نحن نستحق الدفاع عن إسم الاهلي، بالتوفيق للجهاز الفني واللاعبين"

‎#الوعد_يارجال_الاهلي









‏البطولة وعهدكم معانا كما عهتونا😎💪

‎#الوعد_يارجال_الاهلي









‏العب راجل دوس على الوش..

كأس أفريقيا مفيش معلش..

‎#الوعد_يارجال_الاهلي









‏تذكرو زائير الجمهور المباراه الماضيه

بالدم بالروح افريقيا مش هتروح

افريقيا يا اهلي 🦅💪🏻

‎#الوعد_يارجال_الاهلي













‏تذكروا الوعد الذي قطعتوه علي انفسكم من اجلنا ومن اجل الاهلي

‎#الوعد_يارجال_الاهلي









‏مباراة العودة مش سهلة ،، صن داونز هايقاتل من أجل التأهل بالإضافة إن ف انتظارك أحقر حكام القارة وافسدهم ع الاطلاق بكارى جاساما ،، اللى اشدنا بيه من روح وقتال من لاعبى الاهلى فى ستاد القاهرة محتاجين اضعافه فى بريتوريا فى لقاء العودة بإذن الله ‎#الوعد_يارجال_الاهلي