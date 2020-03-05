طبيب نفسي: نجاح مطربي المهرجانات يحتاج إلى دراسة

أكد الدكتور محمد طه، استشاري الطب النفسي، أن نجاح مطربي المهرجانات ومنهم حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا يحتاج إلى دراسة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تكون لديهم موهبة ما، وأضع هذه الموهبة أكثر في اللحن والتوزيع فقط.





وأضاف "طه"، أثناء استضافته ببرنامج "رأي عام" عبر فضائية "ten"، أن هناك تحفظًا كبيرًا على الكلمات التي يتم اختيارها في أغاني المهرجانات، موضحًا أن الموهبة في حاجة إلى أن يتم تثقيلها لكي تُقدم بصورة متناسقة إلى الجمهور.





وتابع استشاري الطب النفسي، أن الموهبة قد تكون منحة ربانية ولكن في بعض الأحيان تكون وراثية مكتسبة، مؤكدا أن هناك دراسات تمت حول لاعبي الشطرنج ووجد أن عدد ساعات التدريب تفرق بنسبة 30% في الفروق الفردية بين كافة اللاعبين.





وأشار الدكتور محمد طه، إلى أن هناك دراسات تم إجراؤها على أكثر من 500 توأم ووجد أن 80% من ما نسميه بالأذن الموسيقية في التفرقة بين النغمات وتفاصيلها هي وراثية فالموهبة هي بمثابة "شيء رباني بالطبع".