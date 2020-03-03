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الافتتاح 25 أبريل.. محسن صلاح: 7 آلاف عامل يعملون في المرحلة الرابعة للمترو.. فيديو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:50 م
رئيس شركة المقاولون
رئيس شركة المقاولون العربي
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البهى عمرو

عرض الإعلامى أحمد موسي تقرير فيديو لجولة وزير النقل كامل الوزير، والمهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب لتفقد الأعمال الإنشائية للمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو.


وقال المهندس محسن صلاح، خلال لقاء ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسي، أن هناك 7000 عامل يعملون فى الخط الرابع وذلك من أجل الانتهاء من الأعمال، مؤكدًا أن الافتتاح سيكون فى 25 ابريل عيد تحرير سيناء.


وفى نفس السياق أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، ضرورة عمل تجارب إطفاء حريق أولية في محطة مترو أنفاق النزهة قبل تشغيلها بشكل فعلي"مش هشغل المحطة قبل عمل تجارب الحريق والإنذار"، مشددا على قيادات هيئة الأنفاق بعمل تلك التجارب قبل منتصف مارس المقبل.


ووجه بتشغيل غرفة المراقبة المركزية في المحطة، خلال أيام، مشيرًا إلى أن الخط الثالث سيتم ربطه بالقطار الكهربائي السريع عند محطة عدلي منصور، وسيتم عمل تذكرة موحدة لجميع وسائل النقل قريبا.


وأجرى اليوم وزير النقل المهندس كامل الوزير جولة تفقدية لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية لمحطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو وأعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى «السلام - العاصمة الإدارية الجديدة-  العاشر". 


بدأت الجولة بتفقد  محطتي النزهة وهشام بركات بالمرحلة الرابعة حيث اطمأن الوزير على الانتهاء من شبابيك التذاكر وتوافر الأجهزة بها وربطها مع منظومة التذاكر في كافة الخطوط وعمل السلالم الكهربائية التي تم تركيبها وكذلك شاهد الوزير الانتهاء من بوابات الدخول والخروج  وأجرى تجربة عملية في الحصول على التذكرة والدخول بها من البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك.  

كما شاهد عمل الكارت الممغنط الخاص بالدخول والخروج  من البوابات ووجه بعمل دراسة فورية لربط تذاكر المترو بتذاكر القطار الكهربائي ثم ربطهما مستقبلا بتذاكر المونوريل الذي يتم تنفيذه بالإضافة إلى الربط مع تذاكر أتوبيسات النقل العام ليصبح هناك تذكرة موحدة لجميع  وسائل المواصلات.

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