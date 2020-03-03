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وزير التنمية المحلية: الرئيس السيسي مهتم بتوصيل الصرف الصحي ومياه الشرب إلى القرى.. فيديو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:48 م
اللواء محمد شعراوي،
اللواء محمد شعراوي، وزير التنمية المحلية،
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محمود محسن

وأضاف "شعراوي"، خلال تصريحات عبر فضائية "الحدث اليوم"،  أن هناك حوارًا مجتمعيًا حاليًا يُشارك فيه جميع الأحزاب بشأن قانون المحليات بعد توجيهات الرئيس السيسي.

وأوضح أنه سيتم تحويل المخرجات في صيغة قانونية، وإذا تم الإنتهاء منها خلال العام الحالي سيخرج القانون للنور، لافتًا إلى أن القانون يمس الحياة اليومية للمواطنين.

وتابع  وزير التنمية المحلية أن هناك  143 قرية بحلول شهر يونيو سيدخل إليها الصرف الصحي.
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