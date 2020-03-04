جامعة عين شمس ترفع شعار "لا للتدخين" وغرامات مالية لمن يخالف...التضامن العربي لمواجهة التحديات.. محاضرة بحقوق عين شمس.. هشاشة العظام.. يوم ثقافي بتجارة عين شمس

_ جامعة عين شمس ترفع شعار "لا للتدخين" وغرامات مالية لمن يخالف

_ التضامن العربي لمواجهة التحديات.. محاضرة بحقوق عين شمس

_ بعد حظر التدخين داخل كلية تجارة.. تعرف على 10 محظورات داخل الجامعات

_ هشاشة العظام.. يوم ثقافي بتجارة عين شمس









أصدر الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، قرارا بحظر التدخين نهائيا داخل الكلية.

وقال عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، إنه يحظر على العاملين والطلاب بالكلية التدخين نهائيا داخل الكلية.





وأضاف عميد كلية تجارة عين شمس: "على أفراد الأمن الإداري بالكلية الالتزام بضبط حالات التدخين داخل الكلية.

وشدد عميد كلية التجارة جامعة عين شمس ، على أن من سيخالف هذه التعليمات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

ومن جانبة قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة بجامعة عين شمس ان القرار صدر منذ فترة ولا يقتصر علي كلية تجارة فقط انما علي كافة الجامعات المصرية منوها انه يمكن التدخين في الأماكن ذات التهوية الجيدة وليس داخل الكلية ومن سيخالف هذه التعليمات سوف يعرض نفسه إلى المساءلة القانونية قائلا"اتمني حظر التدخين داخل وجارج المبني ".

وقال الدكتور ضياء خليل عميد كلية هندسة جامعة عين شمس ان القرار يهدف إلى حماية وسلامة وصحة العاملين والحفاظ علي الممتلكات والبيئة وتوفير بيئة عمل صحية ونظيفة وتعزيز مفهموم جاذبية بيئة الدراسة ومن سيخالف هذه التعليمات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وسوف يدفع غرامة مالية وقدرها ١٠٠جنيه.

وأشار إلى أن قرار حظر التدخين حدد مواصفات المساحة اللازمة للتدخين في أسوار الجامعة تحت عدد من التقاط أهما تكون بعيدة عن جميع المكاتب بنسبة كبيرة وأن تكون في الهواء الطلق وأن يتم توفير وسائل السلامة بها وأن تكون مفتوحة من الجوانب أي دون حواجز.



وسبق أن صدر قرار رسمي من رئيس الجمهورية بالقانون رقم 52 لسنة 1981 وتعديلاته، بشأن حظر التدخين نهائيا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها.









افتتح اليوم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور ناجى عبد المؤمن عميد كلية الحقوق محاضرة " التضامن العربي لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم العربي" والتى حاضر بها الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربي.





بحضور الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة و الدكتورة هويدا الجبالي عميدة كلية الدراسات العليا الطفولة و الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب و الدكتور صافى وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب و الدكتور إيهاب يسر وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا و البحوث و الدكتور طارق منصور وكيل كلية الآداب و الكاتب الصحفى سيد البابلى الأمين العام المساعد للبرلمان العربى ولفيف من أعضاء هيئة التدريس و المهتمين بالشأن العربى.

واستهل الدكتور مشعل بن فهم السلمى محاضرته مشيرا إلى نشأة البرلمان العربي واختصاصاته و رؤيته ومفهوم التضامن العربي لدى البرلمان فى توحيد مواقف الدول العربية تجاه التحديات والمخاطر التي تواجه العالم العربي بهدف تحصين المجتمع العربى، مستعرضًا بعض القضايا التي يهتم بها البرلمان العربي بشكل رئيسي من بينها: القضية الفلسطينية التى تمس قلب كل مواطن عربى وجهود البرلمان وخطط عمل البرلمان و قضية الجولان السوري و دعم الحقوق المائية للدول العربية و كذلك التصدى للتطرف والإرهاب الذى يستخدم كسلاح لهدم الدول العربية وتفتيت قوتها، ودعم الدول العربية التى تمر بمراحل عدم استقرار.

كما أكد أن البرلمان العربي يهتم بالتصدى للتدخلات الخارجية فى الشؤون الداخلية للدول العربية فى مختلف القضايا وعلى جميع المستويات.

وقد عقب الدكتور محمود المتيني على حديث الدكتور مشعل مؤكدا أهمية القضايا التي استعرضها الدكتور مشعل و رؤية البرلمان العربى تجاهها، مشيرًا إلي أهمية أن يكون فى مقدمة هذه القضايا التي تهم البرلمان تطوير التعاون فى المجال التعليمى والبحث العلمي كاساسين للتطور، ووضع رؤية واضحة لكيفية استثمار الطاقات والإمكانيات و الجهود العلمية و توحيدها والتنسيق فيما بين الدول والجامعات العربية لجعلها فى مصاف دول العالم المتقدمة.

وفى ختام المحاضرة تبادل الجانبان الدروع التذكارية.









أصدرت بعض الجامعات، عددا من القرارات بشأن المحظورات التي يجب تجنبها داخل الجامعة، من تصرفات، وملابس وغيرها من الأمور التي قد تعرض الطالب للمساءلة من قبل إدارة الجامعة، وتوقيع عقوبات تختلف ما بين لفت نظر، وحرمان من عام دراسي، وفصل من الجامعة، وجاءت أبرز المحظورات على النحو التالي.

ويرصد "صدى البلد" أبرز المحظورات المفترض على الطلاب تجنبها حتى لا يتعرض للمنع من الدخول إلى الحرم الجامعى كعقوبة، حيث قررت أغلب الجامعات منع من يخالف قائمة المحظورات عن الدخول إلى الحرم الجامعى، وفيما يلى قائمة المحظورات:





1- حظرت جامعة الوادي الجديد دخول الطلاب بقصات شعر غريبة، والبناطيل المقطعة، والسلاسل، والشورتات، في إطار القضاء على الظواهر السلكية المخالفة، والقضاء على تلك العادات المستجدة التي لا تتناسب مع الحرم الجامعي.

2- أعلنت جامعة طنطا قرار منع دخول الطلاب بالملابس المكشوفة الخارجة عن المألوف، بسبب تكرار ظاهرة ارتداء "الشورتات" داخل الجامعة، لما لها من قدسية واحترام.

3- عدم تأسيس أي أسر أو كيانات لها أساس ديني داخل الجامعة، وعدم الترويج للأحزاب السياسية، لأن ذلك يتنافى مع هدف الجامعة التعليمي.

4- عدم تشغيل أغاني المهرجانات، أو الرقص داخل الحرم الجامعي، أو اصطحاب الأسلحة البيضاء التي من شأنها أن تسبب إيذاء للطلاب.

5- منع ارتكاب أفعال تخدش الحياء العام، بسبب بروز ظاهرة التحرش بالطالبات داخل الجامعة.

6- منعت بعض الجامعات دخول الشباب من الطلاب بشعر طويل.





7- عدم تناول الأكل أو التدخين بشكل عام داخل المدرجات، لأنها موجودة لإلقاء المحاضرات العلمية فقط.

8_ حظر النقاب على عضوات التدريس والهيئة المعاونة بجميع الكليات والمعاهد التابعة للجامعة إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب وهن منتقبات جامعة القاهرة وعين شمس .

9_ حظر التدخين في كلية التجارة بجامعة عين شمس للطلاب والعاملين.

10_ يحظر على الطالبات الإفراط فى وضع مواد التجميل داخل الجامعة ، إضافة إلى وضع معايير محددة لملابس الطالبات ،حيث يحظر ارتداء ملابس شفافة تظهر أجسام الفتيات مثل فساتين السواريه أو ملابس قصيرة أو الفساتين المخلة بالآداب العامة.





نظمت كلية التجارة جامعة عين شمس يوم ثقافي عن هشاشة العظام وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة ، الدكتورة جيهان رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تضمن اليوم الثقافي ندوة تعريفية بمرض هشاشة العظام القتها الدكتورة مني السباعي رئيس قسم الروماتيزم والتأهيل بكلية الطب.



