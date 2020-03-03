محافظ الدقهلية يستجيب إلى شكوى إحدى المواطنات ..فيديو

قال هيثم الشيخ نائب محافظة الدقهلية، إن محافظ الدقهلية تابع الفيديو الخاص بالسيدة "رشا" التي تعمل صيادة وتوجه سريعًا إليها لتكريمها لأنها نموذج إيجابي يجب تقديمه إلى المجتمع.





وأضاف هيثم الشيخ ، خلال اتصال هاتفي في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن "رشا" نموذج إيجابي يتم تقديمه إلى جميع الشباب، كما أنها قاومت الظروف واحترمت ثقافة المجتمع، وقررت النزول للعمل بنفسها رغم كل التحديات والظروف التي تواجهها.









وأوضح هيثم الشيخ ، أن محافظ الدقهلية يأمر بتوفير سكن للمواطنة التي تعمل صيادة في شقق الأسر الأولى بالرعاية، كما كلف بتنفيذ مطالبها، إضافةً إلى أن المحافظة ستتحمل مصاريف التعليم الخاصة بأبنائها.









ومن جانبها قالت رشا الصيادة ، إنني أعمل يوميًا بهذا الشكل "لأننى لو مشتغلتش مش هناكل"، كما أنني ارتدي ملابس رجالي حتي أبتعد عن الأقوال المغرضة الكثيرة.









وأكدت رشا الصيادة، أنني لست غاضبة من ملابسي لأنني أعمل حتى لا أحتاج إلى أحد أنا وأولادي.