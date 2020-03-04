AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

زيارات ميدانية لمراسلي القنوات الأجنبية ومسئولي منظمات حقوقية بـ سجن النساء بالقناطر.. لقاءات مع النزيلات.. الاطلاع على أوجه الرعاية للمسجونات.. والحديث معهم حول أحوالهم المعيشية وأطر السياسة العقابية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد زهير
سينزيا كوكاكولا: أنا سعيد بزيارة السجن والاطلاع على حالة السجون في مصر
اوزال خان: سمعت أشياء سيئة عن السجون فى مصر لكن اليوم رؤيتى تغيرت تمامًا
سمير عمر: زيارات السجون تؤكد الالتزام بمعايير القانون والدستور فى معاملة نزلاء السجون
حنان رزق: وجدنا السجون بها رعاية حرفية وعناية صحية

استقبل قطاع السجون، وفدًا ضم عددًا من مراسلي وكالات الأنباء الأجنبية والقنوات الفضائية المختلفة منها قناة "راى" الإيطالية، ووكالة الأنباء الإيطالية، وقناة تليفزيون بنجلادي وسكاى نيوز"، إضافةً إلى مسئولى عدد من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان، والمجلس القومى لحقوق المرأة.

وزار الوفد سجن النساء بالقناطر، وتفقدوا أوضاع النزيلات، وقاموا بزيارة روضة أطفال النزيلات والحديقة الخاصة بهم، كما تم المرور على عدد من مرافق السجن (المستشفى – ورش التأهيل – معرض منتجات الحرف اليدوية – المكتبة).

كما التقوا عددًا من النزيلات واطلعوا على أوجه الرعاية المختلفة التى يوفرها قطاع السجون للنزلاء، تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان ، وتناولوا الحديث مع عدد من النزيلات حول أحوالهم المعيشية وأطر السياسة العقابية المطبقة داخل السجون.

من جانبها قالت سينزيا كوكاكولا مراسلة إحدى القنوات: "أنا سعيد بإتاحة الفرصة لى لزيارة هذا المكان وبالتأكيد أنا مُتأثرة به جداً، إنه شيء رائع أن أطلع على حالة السجون في مصر، وبالتأكيد الصورة إيجابية أكثر مما توقعت".

وقال اوزال خان مراسل إحدى القنوات الاجنبية: "قبل اليوم سمعت أشياء سيئة عن السجون فى مصر لكن اليوم رؤيتى تغيرت تماما، هذا ليس سجنا وانما مركز تأهيل ويجب على الإعلام الدولى ان يأتوا الى هنا ليروا بأنفسهم حقيقة ما يحدث".

ومن جانبه قال الإعلامي سمير عمر مراسل احدى القنوات الاجنبية: "اليوم وكل الزيارات التي قمنا بها للسجون تؤكد أن هناك التزاما بمعايير القانون والدستور فى معاملة نزلاء السجون".

وقالت حنان رزق من جمعية مصر الامل لحقوق الانسان: "وجدنا ان السجون بها رعاية حرفية وعناية صحية".

وقالت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى : "أتمنى ان يكون هناك إعلام محترف ينقل الصورة من داخل السجون بشكل سليم للرأى العام ".

وأضافت احدى نزيلات السجن: "اى حاجة عايزينها بنلاقيها، هنا فى السجن المعاملة جيدة جدا، ولو حد فينا تعب بنروح المستشفى على طول".

وقالت اخرى: "انا مكنتش متعلمة فبدأت من محو الأمية فى السجن والحمد لله دلوقتى أنا  أخدت ليسانس حقوق".

يأتى ذلك استمرارًا لنهج وزارة الداخلية بتطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن تفعيل أحكام القانون وتحقيق غايته ويحفظ للإنسان المسجون كرامته، كما يتخذ من التأهيل والرعاية المقدمة فى كافة المجالات سبيلًا للإصلاح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بينهم روسيا اليوم وسكاي نيوز.. مراسلو القنوات والوكالات الأجنبية فى مصر يزورون سجون طرة.. شاهد

الإخواني محمود حسين مكذبا قناة الجزيرة: لم نتعرض لتعذيب أو انتهاكات

كواليس زيارة عدد من مراسلي القنوات والوكالات الأجنبية للسجون المصرية.. شاهد

أحمد موسى يعرض فيديو زيارة مراسلي القنوات والوكالات الأجنبية للسجون المصرية.. شاهد

وفد مراسلي القنوات والوكالات الأجنبية والمنظمات الحقوقية يتفقدون أوضاع سجن المرج

مراسلو قنوات أجنبية ومسئولو منظمات حقوقية في زيارة لسجن النساء بالقناطر ..صور

ترشيحاتنا

أردني متعافى من كورونا: عانيت من أعراض الحمى.. وتحسنت دون علاج

شريف أشرف يكشف عن مزوِّر عقده في الأهلي

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يرفض الحل الودي لأزمة القمة.. كلوب يعلن شروطه لانضمام محمد صلاح إلى منتخب مصر الأولمبي

إذا ظهرت تلك الأعراض قد تكون مصابا بـ كورونا.. تفاصيل

توقف عن الفوز.. لعنة خطاب مشجع مانشستر يونايتد تطارد ليفربول

انتهى بطلب الطلاق.. الشك يدفع زوجاً لزرع كاميرات لمراقبة أسرته في بريطانيا.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور من كواليس مسلسل الاختيار لـ أمير كرارة.. شاهد

أسعار تويوتا toyota في السعودية اليوم .. صور

بحضور عمرو موسى وزاهي حواس وحسين فهمي.. افتتاح معرض فاروق حسني