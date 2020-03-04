زيارات ميدانية لمراسلي القنوات الأجنبية ومسئولي منظمات حقوقية بـ سجن النساء بالقناطر.. لقاءات مع النزيلات.. الاطلاع على أوجه الرعاية للمسجونات.. والحديث معهم حول أحوالهم المعيشية وأطر السياسة العقابية

سينزيا كوكاكولا: أنا سعيد بزيارة السجن والاطلاع على حالة السجون في مصر

اوزال خان: سمعت أشياء سيئة عن السجون فى مصر لكن اليوم رؤيتى تغيرت تمامًا

سمير عمر: زيارات السجون تؤكد الالتزام بمعايير القانون والدستور فى معاملة نزلاء السجون

حنان رزق: وجدنا السجون بها رعاية حرفية وعناية صحية





استقبل قطاع السجون، وفدًا ضم عددًا من مراسلي وكالات الأنباء الأجنبية والقنوات الفضائية المختلفة منها قناة "راى" الإيطالية، ووكالة الأنباء الإيطالية، وقناة تليفزيون بنجلادي وسكاى نيوز"، إضافةً إلى مسئولى عدد من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان، والمجلس القومى لحقوق المرأة.





وزار الوفد سجن النساء بالقناطر، وتفقدوا أوضاع النزيلات، وقاموا بزيارة روضة أطفال النزيلات والحديقة الخاصة بهم، كما تم المرور على عدد من مرافق السجن (المستشفى – ورش التأهيل – معرض منتجات الحرف اليدوية – المكتبة).





كما التقوا عددًا من النزيلات واطلعوا على أوجه الرعاية المختلفة التى يوفرها قطاع السجون للنزلاء، تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان ، وتناولوا الحديث مع عدد من النزيلات حول أحوالهم المعيشية وأطر السياسة العقابية المطبقة داخل السجون.





من جانبها قالت سينزيا كوكاكولا مراسلة إحدى القنوات: "أنا سعيد بإتاحة الفرصة لى لزيارة هذا المكان وبالتأكيد أنا مُتأثرة به جداً، إنه شيء رائع أن أطلع على حالة السجون في مصر، وبالتأكيد الصورة إيجابية أكثر مما توقعت".





وقال اوزال خان مراسل إحدى القنوات الاجنبية: "قبل اليوم سمعت أشياء سيئة عن السجون فى مصر لكن اليوم رؤيتى تغيرت تماما، هذا ليس سجنا وانما مركز تأهيل ويجب على الإعلام الدولى ان يأتوا الى هنا ليروا بأنفسهم حقيقة ما يحدث".





ومن جانبه قال الإعلامي سمير عمر مراسل احدى القنوات الاجنبية: "اليوم وكل الزيارات التي قمنا بها للسجون تؤكد أن هناك التزاما بمعايير القانون والدستور فى معاملة نزلاء السجون".





وقالت حنان رزق من جمعية مصر الامل لحقوق الانسان: "وجدنا ان السجون بها رعاية حرفية وعناية صحية".





وقالت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى : "أتمنى ان يكون هناك إعلام محترف ينقل الصورة من داخل السجون بشكل سليم للرأى العام ".





وأضافت احدى نزيلات السجن: "اى حاجة عايزينها بنلاقيها، هنا فى السجن المعاملة جيدة جدا، ولو حد فينا تعب بنروح المستشفى على طول".





وقالت اخرى: "انا مكنتش متعلمة فبدأت من محو الأمية فى السجن والحمد لله دلوقتى أنا أخدت ليسانس حقوق".





يأتى ذلك استمرارًا لنهج وزارة الداخلية بتطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن تفعيل أحكام القانون وتحقيق غايته ويحفظ للإنسان المسجون كرامته، كما يتخذ من التأهيل والرعاية المقدمة فى كافة المجالات سبيلًا للإصلاح.