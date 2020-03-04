أهم الأخبار | السيسي يطالب القوات المسلحة بـ الاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي.. حسن شاكوش: هاني شاكر قدوة لنا ونحترم قراراته

نشر موقع صدى البلد الاخباري على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المتعلقة بمختلف القضايا المحلية والعربية والدولية، وكان أهمها على النحو التالي: -









أعلنت منظمة الصحة العالمية، من خلال مكتبها الإقليمي بمنطقة شرق المتوسط، عن الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد «COVID-19».









أطلقت الحكومة المصرية موقعا خاصا لمتابعة آخر التطورات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار الوعي المجتمعي التي تتبناه الدولة المصرية والحكومة ومنعًا لأي شائعات يمكن أن تتداول خاصة بالموضوع.









نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، ما نُشر ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول الاشتباه في حالات مصابة بفيروس كورونا على متن إحدى السفن المارة بقناة السويس.









تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم خلاله التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات ملف سد النهضة.









قال البنك المركزي المصري، إن انتشار فيروس كورونا، تسبب في تعرض الأسواق المالية لهزات قوية، حيث ابتعد المستثمرون عن الأصول ذات المخاطر، ما عزز الطلب على الاستثمار في الملاذات الآمنة.









تسببت المخاوف من فيروس كورونا في ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بنحو 8 قروش خلال أسبوع بعد أن شهد تراجعا غير مسبوق منذ بداية العام الجاري وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع مرتفعا بقيمة قرش واحد.









قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إنه بعد نجاح مهرجان "بنت الجيران" قررت التفكير في طرح أغنية جديدة تحمل عنوان «عود البطل».









أصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، الكتاب الدوري رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية على الوافدين، والذي بموجبه يُمكن المضبوطين من المحكوم عليهم بأحكام جائزة الطعن عليها بطرق الطعن العادية (المعارضة والاستئناف) من الطعن على تلك الأحكام خارج دوائر المحافظات الكائن بها أقلام كُتاب المحاكم التي أصدرتها.









استقبل قطاع السجون، وفدًا ضم عددًا من مراسلي وكالات الأنباء الأجنبية والقنوات الفضائية المختلفة منها قناة "راى" الإيطالية، ووكالة الأنباء الإيطالية، وقناة تلفزيون بنجلاديش وسكاى نيوز"، إضافةً إلى مسؤولي عدد من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان، والمجلس القومى لحقوق المرأة.









كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، استبعد عبدالله جمعة الظهير الأيسر، من مواجهة العودة أمام الترجي التونسي المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.







