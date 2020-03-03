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أخبار البلد

محمود التهامي يستعد لحفل تخريج دفعتين جديدتين لمدرسة الإنشاد.. صور

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:33 م
صدى البلد
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قسم الأخبار


انتهى اليوم الشيخ محمود التهامى نقيب المنشدين ورئيس مدرسة الإنشاد الدينى، من البروفة الأخيرة لحفل تخرج الدفعتين الثامنة والتاسعة من مدرسة الإنشاد.

يذكر أن مدرسة الإنشاد الديني أسسها الشيخ محمود التهامي عام ٢٠١٤، والتي ترعي المواهب الشبابية في الإنشاد الديني والإبتهالات.
وتعمل على تثقيفهم وتدريبهم في الإنشاد، والابتهالات وتعليم المقامات الموسيقية، وفن التواشيح، والتجويد ، والعروض ، والصولفيج، والأداء الحركي، وتدريبات النفس، وتدعم المدرسة المتفوقين وتخصيص الحفلات لهم، تحت شعار مواجهة الإرهاب ، بالمحبة والسلام وروحانيات الإنشاد الديني.
وسوف يتم الإعلان قريبا عن موعد حفل التخرج تحت رعاية صندوق التنمية الثقافية وبحضور العديد من الشخصيات العامة.
محمود التهامي يستعد لحفل تخريج دفعتين جديدتين لمدرسة الإنشاد.. صور
محمود التهامي يستعد لحفل تخريج دفعتين جديدتين لمدرسة الإنشاد.. صور
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