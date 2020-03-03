برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر يكشف تفاصيل برنامج "وعي".. فيديو





وأضافت أبو الحسن خلال تصريحات لفضائية الحدث اليوم أن البرنامج يخص كل الوزارات مثل الصحة والتعليم والمجلس القومي للطفولة والأمومة والقومي للمرأة وذلك لتغيير التصرفات.





ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أن البرنامج سيُحدث نقلة في المجتمع المصري لأن أي تغيير سلوكي يغير من الجريمة والفقر والمرض وهو شيء إيجابي. وتابعت





وأوضحت أن البرنامج سيستمر لأن هناك 100 مليون مصري، ومع مرور الوقت سيتم التطور والعمل على أشياء أخرى.



