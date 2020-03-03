برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر يكشف تفاصيل برنامج "وعي".. فيديو

أكدت الدكتورة راندا أبو الحسن، ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن برنامج "وعي" الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي هو برنامج ديناميكي متكامل.
وأضافت أبو الحسن خلال تصريحات لفضائية الحدث اليوم أن البرنامج يخص كل الوزارات مثل الصحة والتعليم والمجلس القومي للطفولة والأمومة والقومي للمرأة وذلك لتغيير التصرفات.
وتابعت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أن البرنامج سيُحدث نقلة في المجتمع المصري لأن أي تغيير سلوكي يغير من الجريمة والفقر والمرض وهو شيء إيجابي.
وأوضحت أن البرنامج سيستمر لأن هناك 100 مليون مصري، ومع مرور الوقت سيتم التطور والعمل على أشياء أخرى.