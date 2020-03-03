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اقتصاد

المركزي يمد فترة الاستعلام الميداني لموردي العملاء لـ3 شهور جديدة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:59 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيى

قرر البنك المركزي المصري مد فترة اجراء الاستعلام الميداني لموردي العملاء القائمين لمدة 3 شهور تنتهي في يونيو المقبل.


قال خطاب مرسل من جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري؛ لرؤساء البنوك إنه سبق للبنك اصدار تعليمات خاصة في ديسمبر الماضي بشأن ضرورة وضع ضوابط ينبغي اتخاذها قبل منح الائتمان للعملاء لتمويل رأس المال العامل و المتمثل في سداد مستحقات الموردين ومنح فترة توفيق اوضاعهم لمدة 3 شهور لإجراء الاستعلام الأمني والتي انتهت اليوم الثلاثاء.


وقال " نجم" إن تلك الاجراءات استهدفت التيسر علي العملاء لمنح التمويل ودعم القطاعات المختلفة، ليتم اتخاذ القرار الخاص بمد تلك المهلة لمدة 3 شهور اضافية.

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