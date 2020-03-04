مواطن يشكو استبعاده من تكافل وكرامة في كفر الشيخ

استغاث المواطن رفيع عبد الحميد أبو الفتوح فطيرة، المقيم فى السخاوى الشرقية مركز سيدى سالم محافظة كفر الشيخ ويحمل بطاقة الرقم القومى برقم 26809161500391 ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم قبول أوراقه الخاصة لاستحقاق معاش تكافل وكرامة على الرغم من من عدم وجود أى مصدر للدخل له، ولا توجد له حيازة زراعية أو وظيفة .

ويقول فى رسالته: تقدمت للحصول على معاش تكافل وكرامة ورغم أننى لا أتقاضى أى معاش من أى جهة حكومية وليس لي تأمين وليس لي حيازة زراعية ولا تجارية ورغم ذلك تم استبعادى .

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360