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رئيس الوزراء: المعارك التى خاضتها مصر خلال السنوات الماضية جعلتها قادرة للتغلب على التحديات التي تواجهها .. والدولة تقدر الدور المهم للإعلام والأفكار التي يطرحها الكتاب والصحفيون

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:00 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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رئيس الوزراء:
= الدولة تقدر الدور الهام للإعلام والأفكار التي يطرحها الكتاب والصحفيين
= المؤسسات الإعلامية في مصر تقوم بدور فعال فى دعم قاطرة الاقتصاد الوطني
= مصر أصبحت تقف على أرض صلبة بدعم  القيادة السياسية ودور المؤسسات الإعلامي
= المعارك التى خاضتها مصر خلال السنوات الماضية جعلتها قادرة على التغلب على التحديات التي تواجهها
= الاحتفالية تعد بمثابة شكر وعرفان لقادة القطاعين الحكومي والخاص والشركات فى النهوض بالاقتصاد المصري

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه سعيد بالمشاركة فى حفل bt100، والذي تتمتع بأفضل المعايير المهنية والحيادية، لافتا أن الإعلام يلعب دور هام فى ظل ما تشهده مصر من تقدم ملحوظ فى شتى المجالات الاقتصادية وارتفاع فى معدلات النمو وانخفاض في معدلات البطالة.

وأضاف "مدبولى"، خلال كلمته والتقى القاها نيابة عنه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أنه يود الإشارة في هذا الحفل إلى جهود الدولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي وجذب المزيد من الاستثمارات بجانب حرص الدولة المصرية على مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التى تقوم بها.

وقال: "نثمن احتفالية bT100، التى أبرزت فى عامها الثالث على التوالي النجاحات الاقتصادية فى مصر بالقطاعات المختلفة، ومساهمتها في دعم الاقتصاد المصري، وهو ما تعكس ما قدمته تلك الشخصيات والشركات من مجهود كبير فى مجالاتهم المختلفة، مما انعكس إيجابيا على السوق المصري والمؤشرات الاقتصادية والادعاء المالي، ويتوج كل ذلك حجم الإنجاز المتحقق من الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ونفذته الحكومة ومؤسساتها فى نمو وتطوير الاقتصاد والاستثمار وبدأت نتائجه فى الظهور وأصبح محل إشادة دولية".

وقال: "هذه الاحتفالية تعد بمثابة شكر وعرفان لقادة القطاعين الحكومي والخاص والشركات على دورهم الهام والفعال فى النهوض بالاقتصاد المصري وتشجيعا للشركات الأخرى على تحسين الأداء وتطويرها وأساليبها وقدراتها التسويقية ومهاراتها البيعية".

وتابع: "أن الدولة تقدر الدور الهام للإعلام والأفكار التي يطرحها الكتاب والصحفيين وهو ما تضعه الحكومة نصب أعينها، فـ الإعلام له دور كبير في نقل الصورة للرأي العام حول التحديات التي تواجه الدولة، وما نقوم به من إجراءات حيال التحديات، وذلك بموضوعية وحيادية". 

وقال: "إن المؤسسات الإعلامية في مصر تقوم بدور فعال فى دعم قاطرة الاقتصاد الوطني، كما تلعب دورا فى غاية الأهمية وتعد ركيزة أساسية من ركائز آليات جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال مصر، وذلك من خلال تسليط الضوء وممارسة دورها الأساسي عبر رصد وتوثيق ما تحققه على أرض الواقع من مشروعات وطنية تصدرت مرتبة متقدمة".

وأضاف: "أن المعارك التى خاضتها مصر خلال السنوات الماضية جعلتها قادرة على التغلب على التحديات التي تواجهها، خلال هذه السنوات ، وأصبحت تقف على أرض صلبة بدعم  القيادة السياسية ودور المؤسسات الإعلامية".
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