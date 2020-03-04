انتشار الكلاب الضالة بشارع محمد عوض جبريل بـ ميامي الإسكندرية يثير ذعر الأهالي

شكت المواطنة رانيا محمود سمير فهمي، من سكان شارع محمد عوض جبريل خالد بن الوليد بمنطقة ميامى التابعة لمحافظة الاسكندرية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة.

وتقول فى رسالتها : إن الأطفال يعانون من الفزع بسبب الكلاب، التى تصدر نباحا بشكل يومى، وتوجد على مدار الساعة بمختلف شوارع المنطقة، وتتسبب فى الإزعاج للمواطنين والسكان فى ساعات متأخرة من الليل وفى الصباح أثناء الذهاب إلى المدرسة.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360