AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

انتشار الكلاب الضالة بشارع محمد عوض جبريل بـ ميامي الإسكندرية يثير ذعر الأهالي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:04 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار

شكت المواطنة رانيا محمود سمير فهمي، من سكان شارع محمد عوض جبريل خالد بن الوليد بمنطقة ميامى التابعة لمحافظة الاسكندرية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة.

 

وتقول فى رسالتها : إن الأطفال يعانون من الفزع بسبب الكلاب، التى تصدر نباحا بشكل يومى، وتوجد على مدار الساعة بمختلف شوارع المنطقة، وتتسبب فى الإزعاج للمواطنين والسكان فى ساعات متأخرة من الليل وفى الصباح أثناء الذهاب إلى المدرسة. 

 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سكان الحى الأول بمدينة العبور يشكون انتشار الكلاب الضالة

انتشار الكلاب الضالة بشوارع دمياط يثير ذعر الأهالى

الكلاب الضالة تحاصر شوارع حدائق أكتوبر بالجيزة

سكان شارع خير الله بالعجمى يشكون من انتشار الكلاب الضالة

خايفين نمشى.. سكان شارع كنيسة مارمرقس يشكون من انتشار الكلاب الضالة

أهالي المعصرة يستغيثون من الكلاب الضالة

ترشيحاتنا

سعر الذهب يكشر عن أنيابه.. ارتفاع 35 جنيها للجرام الواحد

بيقولوا تميم مصاب بكورونا.. أحمد موسى: مصر اتخذت قرارا صائبا بمنع دخول القطريين.. فيديو

بحضور شادي محمد وطليقته ومرتضي منصور.. تفاصيل اللحظات الأولى في قضية سرقة شقة لاعب الأهلى

مؤمن زكريا يشكر القوات المسلحة.. شاهد

أول تعليق لـ عمر كمال بعد رفع عود البطل من يوتيوب

لازم نسويلها زار.. فجر السعيد تهين صفاء الهاشم بعد هجومها على مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقامة متحف للسيارات الكلاسيكية في مصر.. اعرف آخر التطورات

الزكام وعلاجه.. 6 وصفات منزلية للقضاء عليه قبل تطور الفيروس

بمكياج جذاب.. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد