تعليم الجيزة تدرب طلاب الثانوي على استخدام التابلت وبنك المعرفة المصري

أعلن خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه يتم تنظيم دورة مكثفة لتدريب طلاب المرحلة الثانوية في جميع مدارس الادارات المختلفة بالمحافظة على استخدام التابلت والدخول على بنك المعرفة المصري.





وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، أنه لابد لتدريب الطلاب على كيفية الاستفادة التابلت والدخول على بنك المعرفة المصري ، في فهم وتحليل المعلومات المرتبطة بالمناهج المقررة، وكذلك تدريبهم على كيفية الاتصال بمنصة الامتحانات الإلكترونية استعدادا للاختبار التدريبي المقرر عقده خلال الشهر الجاري .





وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه اعتبارا من يوم 22 مارس 2020 ، سيتم تنظيم ورش عمل لطلاب الصف الاول الثانوي داخل مدارس الإدارات المختلفة التابعة لمديرية التعليم بالجيزة ، يحضرها آلاف الطلاب والطالبات للاستفادة من المهارات المختلفة التي يستعرضها مجموعة من أكفأ المعلمين المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بالمواد المختلفة.



