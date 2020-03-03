تعليم الجيزة تدرب طلاب الثانوي على استخدام التابلت وبنك المعرفة المصري

أعلن خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه يتم تنظيم دورة مكثفة لتدريب طلاب المرحلة الثانوية في جميع مدارس الادارات المختلفة بالمحافظة على استخدام التابلت والدخول على بنك المعرفة المصري.
وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، أنه لابد لتدريب الطلاب على كيفية الاستفادة التابلت والدخول على بنك المعرفة المصري ، في فهم وتحليل المعلومات المرتبطة بالمناهج المقررة، وكذلك تدريبهم على كيفية الاتصال بمنصة الامتحانات الإلكترونية استعدادا للاختبار التدريبي المقرر عقده خلال الشهر الجاري .
وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه اعتبارا من يوم 22 مارس 2020 ، سيتم تنظيم ورش عمل لطلاب الصف الاول الثانوي داخل مدارس الإدارات المختلفة التابعة لمديرية التعليم بالجيزة ، يحضرها آلاف الطلاب والطالبات للاستفادة من المهارات المختلفة التي يستعرضها مجموعة من أكفأ المعلمين المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بالمواد المختلفة.
وأكد خالد حجازي وكيل الوزارة مدير المديرية أنه تحقيقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ ولتحقيق التنمية المستدامة وإيمانا منا بأهمية تفعيل التكنولوجيا الحديثة بالتعليم وتطبيق النظام الجديد، قررت المديرية تفعيل ورش العمل وإقامة المسابقات والتدريبات لتحفيز الطلاب للدخول على بنك المعرفة ، وذلك حرصا من المديرية على العمل على نجاح المنظومة التعليمية الجديدة بالتعليم الثانوي و إيمانا بأهمية التطبيقات الحديثة بتحسين جودة المخرجات التعليمية.