AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعليم الجيزة تدرب طلاب الثانوي على استخدام التابلت وبنك المعرفة المصري

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:14 م
تدريبات على التابلت
تدريبات على التابلت
Advertisements
ياســـمين بدوي
أعلن خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم  بالجيزة، أنه يتم تنظيم دورة مكثفة  لتدريب  طلاب المرحلة الثانوية  في جميع  مدارس الادارات  المختلفة بالمحافظة  على استخدام  التابلت والدخول على بنك المعرفة المصري.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، أنه لابد لتدريب الطلاب على كيفية الاستفادة التابلت والدخول على بنك المعرفة المصري ،  في فهم  وتحليل المعلومات  المرتبطة بالمناهج المقررة، وكذلك تدريبهم على كيفية الاتصال بمنصة الامتحانات الإلكترونية استعدادا للاختبار التدريبي  المقرر عقده خلال الشهر الجاري .

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه اعتبارا  من  يوم 22 مارس 2020 ، سيتم تنظيم ورش عمل لطلاب الصف الاول الثانوي  داخل  مدارس الإدارات المختلفة التابعة لمديرية التعليم بالجيزة ، يحضرها  آلاف  الطلاب  والطالبات للاستفادة  من  المهارات  المختلفة التي يستعرضها  مجموعة من أكفأ  المعلمين  المتخصصين  في تكنولوجيا  المعلومات المرتبطة بالمواد المختلفة. 

وأكد خالد حجازي وكيل الوزارة مدير المديرية أنه تحقيقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ ولتحقيق التنمية المستدامة وإيمانا منا بأهمية تفعيل التكنولوجيا الحديثة بالتعليم وتطبيق النظام الجديد، قررت المديرية تفعيل ورش العمل وإقامة  المسابقات والتدريبات لتحفيز الطلاب للدخول على بنك المعرفة ، وذلك حرصا من المديرية على العمل على نجاح المنظومة التعليمية الجديدة بالتعليم الثانوي و إيمانا  بأهمية التطبيقات الحديثة بتحسين جودة المخرجات التعليمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول في مدارس الجيزة.. اليوم

مديرتعليم الإسماعيلية: امتحانات أولى ثانوي ورقية.. والثاني إلكترونية

طلاب 2 ثانوي يستأنفون امتحاناتهم عبر التابلت.. 506 آلاف طالب يدخلون على منصة الامتحانات الإلكترونية لليوم الثالث بلا أعطال.. شكاوى من صعوبة الأحياء.. والتعليم: الأسئلة مطابقة لمواصفات النظام الجديد

بعد توزيع التابلت عليهم.. التعليم: خط إنترنت هدية مجانية لطلاب أولى ثانوي

صوت الشعب بأسوان يستأنف ندوته التثقيفية عن التابلت لـ طلاب أولى ثانوي

رسالة عاجلة من التعليم لـ طلاب 2 ثانوي بخصوص رسوم تأمين التابلت

ترشيحاتنا

تقليل الفصل الدراسي الثاني بالجامعات بسبب كورونا.. التعليم ترد.. فيديو

وسط حراسة أمنية مشددة.. بعثة الزمالك تتوجه من مطار قرطاج لـ فندق الإقامة

هل سجود السهو قبل السلام من الصلاة أم بعده.. الإفتاء تجيب

بالأسماء.. غرفة المنشآت السياحية تعلن وقف التعامل مع 23 مطربا

أشرف عبد الباقي بيقدم قلة أدب بمسرح مصر ولا أعترف بفكرة الألقاب.. تصريحات مثيرة لـ محمد صبحي

الكل بيهرب منه.. 3 استقالات مفاجئة تهز عرش أحمد أحمد فى كاف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور من كواليس مسلسل الاختيار لـ أمير كرارة.. شاهد

أسعار تويوتا toyota في السعودية اليوم .. صور

بحضور عمرو موسى وزاهي حواس وحسين فهمي.. افتتاح معرض فاروق حسني